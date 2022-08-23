Ротенберг был готов отпустить Нобоа в 14 из 15 клубов Мир РПЛ, но не в ЦСКА Федотова (Дмитрий Шнякин)

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Борис Ротенберг отказался отпускать полузащитника Кристиана Нобоа именно в ЦСКА.

О позиции владельца «Сочи» в отношении эквадорца рассказал комментатор Дмитрий Шнякин.

«В «Сочи» Кристиана, конечно, любят и всячески благодарны за то, что сделал для клуба – за короткое время помог прыгнуть на другой уровень.

Насколько знаю, Ротенберг готов был отпустить заслуженного ветерана, но только в 14 из 15 возможных клубов РПЛ. Так эквадорцу и сказал (причем давно).

Исключение – ЦСКА Федотова. Наверняка у главы сочинцев был разговор с тренером на тему недопустимости переманивания игроков из бывшего клуба.

Но, естественно, самое реальное предложение у Криса именно из ЦСКА. Так что «Сочи» требует за Криса соответствующую компенсацию. Имеет право. Лидера отдают. Да еще и туда, куда не собирались отпускать», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

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