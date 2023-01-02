«Ливерпуль» готов предложить 44 млн фунтов за хавбека «Вулвс» Нунеша

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Внимание клуба привлек Матеуш Нунеш. «Красные» готовы предложить «Вулвс» около 44 миллионов фунтов за трансфер португальца, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

«Ливерпуль» интересовался хавбеком еще летом, но тогда он перешел из «Спортинга» в «Вулверхэмптон». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро, еще 5 миллионов были предусмотрены в качестве бонусных выплат.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь.