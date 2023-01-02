«Ливерпуль» готов предложить 44 млн фунтов за хавбека «Вулвс» Нунеша

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Матеуш Нунеш Футбол

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона». 

Внимание клуба привлек Матеуш Нунеш. «Красные» готовы предложить «Вулвс» около 44 миллионов фунтов за трансфер португальца, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph. 

«Ливерпуль» интересовался хавбеком еще летом, но тогда он перешел из «Спортинга» в «Вулверхэмптон». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро, еще 5 миллионов были предусмотрены в качестве бонусных выплат. 

В текущем сезоне АПЛ 24-летний футболист провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь

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35 комментариев

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Александр Нижников
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Продайте Ливерпуль
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Stewee
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Похоже, что вместо Беллингема.
Ливерпуль для Реала - девушка по вызову. Сначала раскатывают в финалах ЛЧ (еще и 1/4 была), потом уводят Тчуамени и Беллингема. Ну ожидаем очередной вынос тела в 1/8 ЛЧ.
Грустно все это, конечно.
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aseke
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Тиаго почему-то считает себя то ли Зиданом, то ли Модричем. А по факту его регулярно обкрадывают. Кейта отыгранный игрок. Харви пока явно не про основу. Хендо пашет как может. Джонс сдал. Единственный стабильный игрок в середине - Фабиньо, но и он стал тормозить и заигрываться. Нет реального стержня, нет конкуренции в средней линии. Почему бы не взять Райса? Мне кажется, он сейчас не такой дорогой. Нужны умные и мастеровитые полузащи. Вы просто посмотрите на полузащиту Сити: Родри - Де Брюйне - Гюндоган - Бернарду. Или Арсенала. Сколько можно пытаться выезжать на потухших углях.
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obid
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Отличное было бы усиление
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U
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Не усилят центр поля прямо сейчас - пролетят мимо ЛЧ.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Ответ tackle by Moore
Зачем только волкам усилять своего прямого конкурента
Так вроде не в 10 лет без побед продают.
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llolishe
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Ответ Okaka
Нуньеш другого плана игрок, Кайседо как Фабиньо, а Нуньеш техничнее, он обыграть может и мяч протащить
Я видел как он играет-он чуть сильнее Кейта будет)Невеша Ливерпуль уже давно хотел купить
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llolishe
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Ответ Анатолий Лузин
Ливерпулю нужно убирать Клоппа и ставить другого тренера. Это раз. Во-вторых, Дарвин это не форвард для Ливерпуля(он даже слабее Хвичи, хоть грузин и полузащитник). В третьих, нужно усилить скамейку запасных... И в конце концов нужно игрокам Ливерпуля устроить взбучку(дать им афигенную нагрузку, лишить зарплаты)... Команда сыпется на глазах
А вместо Клоппа кого звать в Ливерпуль? Тухеля или Аллегри или тренера ноунейма типо тренера Зальцбурга
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Rick Sorkin
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Ответ Анатолий Лузин
Ливерпулю нужно убирать Клоппа и ставить другого тренера. Это раз. Во-вторых, Дарвин это не форвард для Ливерпуля(он даже слабее Хвичи, хоть грузин и полузащитник). В третьих, нужно усилить скамейку запасных... И в конце концов нужно игрокам Ливерпуля устроить взбучку(дать им афигенную нагрузку, лишить зарплаты)... Команда сыпется на глазах
Всё ещё празднуешь?
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Okaka
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Ответ llolishe
Кайседо
Нуньеш другого плана игрок, Кайседо как Фабиньо, а Нуньеш техничнее, он обыграть может и мяч протащить
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Анатолий Лузин
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Ливерпулю нужно убирать Клоппа и ставить другого тренера. Это раз. Во-вторых, Дарвин это не форвард для Ливерпуля(он даже слабее Хвичи, хоть грузин и полузащитник). В третьих, нужно усилить скамейку запасных... И в конце концов нужно игрокам Ливерпуля устроить взбучку(дать им афигенную нагрузку, лишить зарплаты)... Команда сыпется на глазах
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Okaka
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Ответ llolishe
Поэтому лучше Кайседо купить)А как там Виллиам Карвальо играет?
хз, он уже старый
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llolishe
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Ответ Okaka
Невеш медленный и мягкий
Поэтому лучше Кайседо купить)А как там Виллиам Карвальо играет?
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Xavi_Iniesta6/8
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В этом сезоне после каждого провального матча Ливерпуль ищет кого то в замен кому то, и не важно нужен этот игрок или нет..
Надеюсь эта паника скоро закончится,и Ливерпуль будет играть в свой футбол , а нам как простым болельщикам футбола будет приятно смотреть на их красивую игру.
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llolishe
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Ответ kaka10
Тиаго, как Хазард Переоценённые нестабильные игроки. Не способны выдавать стабильные сезоны.
Тиаго Силва таков
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llolishe
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Ответ Потолковый Лампонюх™
Хотят чтоб Волки продали его за столько же за сколько купили? 🤔
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llolishe
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Ответ Okaka
Так Ливеру надо сначала проблему в центре решить. Чтобы там не пробегали как Дьюсбери Холл))
Кайседо
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Okaka
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Ответ llolishe
Толковый игрок на самом деле ,но Ливерпулю игрок нужен типо Невеша
Невеш медленный и мягкий
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kaka10
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Тиаго, как Хазард
Переоценённые нестабильные игроки. Не способны выдавать стабильные сезоны.
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llolishe
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Ответ SunLover
им бы тренера который командой занимался а не думал то о геях то о неграх то еще о чем - что футбола не касается...
Причем тут Гвардиола
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tackle by Moore
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Зачем только волкам усилять своего прямого конкурента
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Okaka
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Ответ llolishe
Такой игрок как этот Нунеш кардинально не сменит ситуацию с атакой Ливерпуля
Так Ливеру надо сначала проблему в центре решить. Чтобы там не пробегали как Дьюсбери Холл))
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llolishe
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Ответ tackle by Moore
Когда одного Нуньеса мало и срочно нужен второй...
Решфорд ноль АПЛ
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SunLover
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им бы тренера который командой занимался а не думал то о геях то о неграх то еще о чем - что футбола не касается...
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Вазген, друг Мхитаряна.
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С дырявым голкипером не выиграть портовику квадрупл. Нужно возвращать кариуса
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