«Ливерпуль» готов предложить 44 млн фунтов за хавбека «Вулвс» Нунеша
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона».
Внимание клуба привлек Матеуш Нунеш. «Красные» готовы предложить «Вулвс» около 44 миллионов фунтов за трансфер португальца, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.
«Ливерпуль» интересовался хавбеком еще летом, но тогда он перешел из «Спортинга» в «Вулверхэмптон». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро, еще 5 миллионов были предусмотрены в качестве бонусных выплат.
В текущем сезоне АПЛ 24-летний футболист провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Ливерпуль для Реала - девушка по вызову. Сначала раскатывают в финалах ЛЧ (еще и 1/4 была), потом уводят Тчуамени и Беллингема. Ну ожидаем очередной вынос тела в 1/8 ЛЧ.
Грустно все это, конечно.
Надеюсь эта паника скоро закончится,и Ливерпуль будет играть в свой футбол , а нам как простым болельщикам футбола будет приятно смотреть на их красивую игру.
Переоценённые нестабильные игроки. Не способны выдавать стабильные сезоны.