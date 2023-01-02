После победы над «ПСЖ» тренер «Ланса» спел в микрофон: «Мы их надрали!» Эс провел 100-й матч во главе клуба

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция болельщики Франк Эс ахахаха музыка Футбол

Главный тренер «Ланса» спел кричалку перед болельщиками после победы над «ПСЖ».

В матче 17-го тура Лиги 1 «Ланс» обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1. После матча Франк Эс, проведший свой 100-й матч в качестве главного тренера «Ланса», взял микрофон и обратился к болельщикам.

«Олеле, олала, что случилось? Мы их надрали!», – распевал Эс, пока болельщики на трибунах скандировали его имя.

После 17 туров «Ланс» занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав  40 очков. Отрыв «ПСЖ», лидирующего в таблице, составляет 4 очка.

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37 комментариев

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Zagaman86
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Ответ ymuller
да, только Мартинесу нельзя
Мартинес не такое сказал. Если бы Мартинес разок что то ляпнул и умолк бы никто ему ничего не предъявил бы.
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Пирс Морган
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Ну че там, тоже хамло, да, или эмоциональный аргентинец?
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Пирс Морган
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Хахахаха) читайте комменты, а теперь вспомните комменты когда рофлил Мартинес 🤣
Ты что это другое, сейчас напишут, что он просто специалист по задницам
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Fan de PSG depuis 2002
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Ответ QWertY
Он Франк Эс или Хайзе? Тренер, конечно, мощный. В Лиге 1 слежу за матчами Ланса и Ренна, которые как по мне играют в лучший футбол во Франции.
Франк ЭЗ. Создал боевой коллектив. Но интересно будет посмотреть, что он будет петь в Париже во втором круге.
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Дмитрий Сотников
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"Целуй меня в эс", - добавил Эс
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Fan de PSG depuis 2002
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Посмотрим, что ты будешь петь в Париже после матча с Пари Сен-Жермен во втором круге.
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну я бы не сказал, что по чистым именам Аргентина и Франция были равны. Да, фактор Месси может пол-команды перевесить, но без него там на звёздном уровне только переломанный ДиМа, что на зубах опять выдал топ-финал. Остальные являются крепкими работягами, но никак не суперзвёзды. И как раз у них был явно эффект настоящей банды, что вышла и перегрызла звёзд. Да и я сделал акцент на том, что ПСЖ в атаке был явно обескровлен, одного Мбаппе всё-таки легче остановить, чем в тройке или хотя бы дуэте с кем-то из южноамериканцев🙌
Я может не правильно выразил своё мнение. Команда Франции и Аргентины по статусу равны, хоть у Франции более звёздный состав
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Тут надо учесть подтекст. Аргентина и Франция равные соперники. Встретились в честной бескомпромиссной битве. После матча дань уважения к соперникам приветствуется. А тут бедный клуб отодрал богачей. И такое прощают. Но и Мартинеса можно понять, он простой работяга отодрал звёздных французов)
Ну я бы не сказал, что по чистым именам Аргентина и Франция были равны. Да, фактор Месси может пол-команды перевесить, но без него там на звёздном уровне только переломанный ДиМа, что на зубах опять выдал топ-финал. Остальные являются крепкими работягами, но никак не суперзвёзды. И как раз у них был явно эффект настоящей банды, что вышла и перегрызла звёзд. Да и я сделал акцент на том, что ПСЖ в атаке был явно обескровлен, одного Мбаппе всё-таки легче остановить, чем в тройке или хотя бы дуэте с кем-то из южноамериканцев🙌
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Экспертное мнение
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Хахахаха) читайте комменты, а теперь вспомните комменты когда рофлил Мартинес 🤣
Мартинес послал хейтеров, лансовик угодил хейтерам. Вот и вся разница.
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Я Гражданин Мира
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Вот двойные стандарты вам !
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Тут надо учесть подтекст. Аргентина и Франция равные соперники. Встретились в честной бескомпромиссной битве. После матча дань уважения к соперникам приветствуется.
А тут бедный клуб отодрал богачей. И такое прощают.
Но и Мартинеса можно понять, он простой работяга отодрал звёздных французов)
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Sardorbek Mamazhanov
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Вот люди интересные, поют что отдрючили и тренер молодец, Мартинес подержал награду и приклеил фото он петух, как так получается?
Ну да, он же только это и сделал. Может все таки весь перечень предоставите для объективности?
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Вот люди интересные, поют что отдрючили и тренер молодец, Мартинес подержал награду и приклеил фото он петух, как так получается?
Это другое, Ланс всё-таки ЧМ взял против команды со всеми звёздами в составе, а Мартинес всего лишь в рядовом матче чемпионата обыграл обескровленного соперника...oh, wait🤓
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Хахахаха) читайте комменты, а теперь вспомните комменты когда рофлил Мартинес 🤣
Ну это классика спортса, вот был бы Ланс командой из Аргентины-тогда другое дело. А сейчас ничего страшного, эмоции, нерв, ведь сократили отрыв до 4-х очков, а не взяли какой-то там ЧМ. Красавчики, в общем🤓
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Ефии
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Я конечно всë понимаю, но 4 очка остались 🤷‍♂️
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LIBerly
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Эх, как же люди меняются от ситуации. Мартинес приставил перчатку и сделал куклу - Мбаппе - плохой чертяга, а ТРЕНЕР Ланса так грубо высказался о сопернике - молодец. Двойные стандарты, чего уж боле.
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Сергей Перевалов
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Алан Гаглоев (ЦСКА):
"Раз, два, три - Зенитушка, соси!"
Тоже вместе с болелами
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Пошлю любого, кто против футбола!
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😂😂😂 Такое не от каждого тренера услышишь, еще и перед больщиками, красава
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Nika13
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опять это аргентинское быдло, самое мерзкая команда в истории мундиаля… а блин сори, не та команда
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Гегенпрессинг Рангника
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Хахахаха) читайте комменты, а теперь вспомните комменты когда рофлил Мартинес 🤣
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ ymuller
да, только Мартинесу нельзя
Эта ветка прям олицетворение переделанной бессмертной фразы: "Нет предела человеческого лицемерия"🙂
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AF007
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Фу, нелюди!!! А, он не из Аргентины. Ну тогда ладно
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Flow market Victor Mercedes
Вот люди интересные, поют что отдрючили и тренер молодец, Мартинес подержал награду и приклеил фото он петух, как так получается?
Комментарий удален
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Пако
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Надравшим - новых успехов!
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Тор 100
Тренер молодец!
Вот люди интересные, поют что отдрючили и тренер молодец, Мартинес подержал награду и приклеил фото он петух, как так получается?
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