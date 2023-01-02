После победы над «ПСЖ» тренер «Ланса» спел в микрофон: «Мы их надрали!» Эс провел 100-й матч во главе клуба

Главный тренер « » спел кричалку перед болельщиками после победы над «ПСЖ».

В матче 17-го тура Лиги 1 «Ланс» обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1. После матча Франк Эс, проведший свой 100-й матч в качестве главного тренера «Ланса», взял микрофон и обратился к болельщикам.

«Олеле, олала, что случилось? Мы их надрали!», – распевал Эс, пока болельщики на трибунах скандировали его имя.

После 17 туров «Ланс» занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. Отрыв « », лидирующего в таблице, составляет 4 очка.

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