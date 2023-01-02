Бельерин о политике: «Хотелось бы видеть футболистов более активными, но я понимаю, что это сложно. Мы должны обосновывать свою позицию»

поделился мнением о политическом активизме в футболе.

– Смотрели ли вы в Катаре? Его активно критиковали из-за гибели 6500 рабочих во время подготовки. Считаете ли вы, что не хватило шагов со стороны футболистов?

– Нет, я не видел ни одного матча. Действительно, разговоры сошли на нет, но я все больше и больше понимаю, что пользы от них мало.

Я критиковал чемпионат мира, но в конце концов он состоялся, и многие люди смотрели его. Слова бесполезны, если нет действия.

Мы – футболисты, и если мы хотим играть на самом высоком уровне, мы должны следовать некоторым правилам. Да, я хотел бы видеть немного больше активности со стороны игроков, но я понимаю, что это тоже сложно.

– Перед чемпионатом мира мы видели, как многие бразильские игроки вовлекались в политику. Большинство из них поддерживало Болсонару на выборах президента. Следует ли привлекать футболистов к политическим акциям?

– Это зависит от нас мы вправе делать то, что хотим. Проблема в том, что мы всегда могли это делать.

В Бразилии одни были сторонниками Болсонару, другие – Лулы. Иметь разные взгляды – это нормально. Если люди сознательны и терпимы, я думаю, что дебаты – это здорово.

Футболисты должны уметь позиционировать себя, но если мы транслируем свою позицию, она должна быть хорошо обоснованной. И я бы хотел, чтобы все это делалось с пониманием и избеганием эгоистичных позиций, – сказал защитник «Барселоны».

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