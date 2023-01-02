Бельерин о политике: «Хотелось бы видеть футболистов более активными, но я понимаю, что это сложно. Мы должны обосновывать свою позицию»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига Луис Инасио Лула да Силва ЧМ-2022 Эктор Бельерин Политика Жаир Болсонару Футбол

Эктор Бельерин поделился мнением о политическом активизме в футболе.

– Смотрели ли вы ЧМ-2022 в Катаре? Его активно критиковали из-за гибели 6500 рабочих во время подготовки. Считаете ли вы, что не хватило шагов со стороны футболистов?

– Нет, я не видел ни одного матча. Действительно, разговоры сошли на нет, но я все больше и больше понимаю, что пользы от них мало.

Я критиковал чемпионат мира, но в конце концов он состоялся, и многие люди смотрели его. Слова бесполезны, если нет действия.

Мы – футболисты, и если мы хотим играть на самом высоком уровне, мы должны следовать некоторым правилам. Да, я хотел бы видеть немного больше активности со стороны игроков, но я понимаю, что это тоже сложно.

– Перед чемпионатом мира мы видели, как многие бразильские игроки вовлекались в политику. Большинство из них поддерживало Болсонару на выборах президента. Следует ли привлекать футболистов к политическим акциям?

– Это зависит от нас мы вправе делать то, что хотим. Проблема в том, что мы всегда могли это делать.

В Бразилии одни были сторонниками Болсонару, другие – Лулы. Иметь разные взгляды – это нормально. Если люди сознательны и терпимы, я думаю, что дебаты – это здорово.

Футболисты должны уметь позиционировать себя, но если мы транслируем свою позицию, она должна быть хорошо обоснованной. И я бы хотел, чтобы все это делалось с пониманием и избеганием эгоистичных позиций, – сказал защитник «Барселоны».

Сколько мигрантов погибло на стройках ЧМ-2022 – 3 или минимум 6700? Поборол ли Катар рабство? Только факты о проблемах рабочих

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17 комментариев

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Marcus-light
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Разные взгляды? Где? В Испании, Франции или Германии есть разные взгляды? Только попробуйте что-то в прессе или по телевидению сказать в поддержку России...
Только поэтому и не говорят)
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Валера, уходи!!!
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Ответ Игорь Замаруев
Учителя должны учить, водители водить, а пожарные пожарить, да, знаем. Встаёт только вопрос: кто голосовать будет?) Бельерин и говорит о том, что футболисты должны быть активными гражданами, принимающими участие в политике. В чём он не прав?
В том что большинство из них бестолковое быдло, которое будет формировать настроения толпы - ни к чему хорошему это не приведёт
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Игорь Замаруев
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Разные взгляды? Где? В Испании, Франции или Германии есть разные взгляды? Только попробуйте что-то в прессе или по телевидению сказать в поддержку России...
В России даже не в прессе или по ТВ за слова "нет вобле" можно отъехать на зону, вылететь из университета, лишиться работы.
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Игорь Замаруев
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Ответ Александр Кузичкин
футболисты должны играть в футбол
Учителя должны учить, водители водить, а пожарные пожарить, да, знаем. Встаёт только вопрос: кто голосовать будет?)
Бельерин и говорит о том, что футболисты должны быть активными гражданами, принимающими участие в политике. В чём он не прав?
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Валера, уходи!!!
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Согласен, а ещё клоуны и цирковые акробаты
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FilinMD
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Разные взгляды? Где? В Испании, Франции или Германии есть разные взгляды? Только попробуйте что-то в прессе или по телевидению сказать в поддержку России...
Разные взгляды в узком смысле. Как в США, есть республиканцы и демократы - это разные стороны одной и той же медали
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Chyngyz Orozaliev
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Хотелось бы чтоб ты играл в футбол
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Ovsyankin
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О нормально, там путь деградации дает виток вслед за нами, сначала СМИ, а лет через двадцать в думах будут сидеть свои Валуевы).
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ZamoRano
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Футболисты конечно в политике и процессах, происходящих в мире, на уровне минимум Кагарлицкого разбираются, не иначе, давайте ещё миллион писков за все хорошее против всего плохого, ага.
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м м
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Разные взгляды? Где? В Испании, Франции или Германии есть разные взгляды? Только попробуйте что-то в прессе или по телевидению сказать в поддержку России...
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Stanislav Cherchesov
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Спорт вне политики)
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Amalfitano
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Чем меньше игрок играет, тем твёрже его гражданская позиция по всем фронтам.
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Александр Кузичкин
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футболисты должны играть в футбол
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Giggs
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Что то много Бельерина за последние пару дней
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rigobersong
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Роналду: "Позиция там где ..па в тепле, и ты лучше меня это знаешь"
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Pixel 7 Pro.
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Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
Давайте не будем идиотами.
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Юрий Кечко
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То что ищет актива было ясно из предыдущей новости с ним
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