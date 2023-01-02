Мбаппе и Хакими получат несколько дней отдыха. Они точно пропустят матч с «Шатору» в Кубке Франции

и получат несколько дней отдыха.

Ранее футболисты отказались от отпуска после , чтобы скорее приступить к тренировкам с «ПСЖ». Они приняли участие в матчах Лиги 1 против «Страсбура» (1:0) и «Ланса» (1:3).

«У Хакими и Мбаппе будет несколько дней отдыха. Планировалось, что они сыграют в этих двух матчах. Теперь они будут восстанавливаться», – сказал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье в интервью Amazon Prime.

Ожидается, что игроки пропустят матч 1/16 Кубка Франции с «Шатору», который состоится 6 января. Хакими не сыграет также 11 января в 18-м туре Лиги 1 с «Анжером»: марокканец дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Мбаппе игру с «Анжером» тоже может пропустить.