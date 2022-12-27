«Арсенал» предложил 45+25 млн евро за Мудрика, но «Шахтер» хочет 100 млн

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик деньги Футбол

«Арсенал» хочет купить вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, лондонский клуб предложил за 21-летнего игрока 45+25 млн евро. Вероятно, «Шахтер» ответит на это предложение отказом, так как оценивает Мудрика в 100 млн евро.

Источники сообщают, что Михаил открыт к переходу в «Арсенал». «Канониры» уверены, что со временем «Шахтер» смягчит финансовые требования. Изначально «Арсенал» предложил за игрока 40+20 млн евро.

Отмечается, что Мудрик – главная цель «Арсенала» на зиму.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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49 комментариев

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Julius Nwosu
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Тут гакпу всякую, которая уже и на ЧМ и в Еврокубках и в более сильном чемпионате, отлично себя проявляет, за 40 берут... Совсем берега потеряли.
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Анатолий Лузин
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100 млн за Мудрика?! 35 это самая реальная цена.
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Jordan95
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Ответ Николай Корягин
А на какую позицию Мудрика берут? На флангах железно Сака и Мартинелли, креатив - Эдегор, Виера, Смит-Роу. Центрфорвард нужен мощный. На одном Нкетия далеко не уедем
Так Мудрик нарядней Мартинелли.
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В поисках смысла
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Да ну нахрен, за тупого бегунка такие деньжищи
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Красно - Синий КОНЬ
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Как же хохлы любят деньги....
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Jordan95
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Ответ Кирилл
Даже слов нет от такой суммы, которую требует Шахтер. Слишком много, очень.
Ну Аякс так мю развёл на Антонину.
Шахтер вполне может Лямов до 80 дотянуть.
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Фанат спорта01
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Ответ Николай Корягин
А на какую позицию Мудрика берут? На флангах железно Сака и Мартинелли, креатив - Эдегор, Виера, Смит-Роу. Центрфорвард нужен мощный. На одном Нкетия далеко не уедем
Мартинелли переведут в центр пока жезус будет на больничном,а мудрика на место левого вингера.
Я думаю что будет так.
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Артем Белый
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Да он и бесплатно не нужен
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Bergkamp007
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Адекватная цена
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Николай Корягин
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Ответ Криштиану Роналду
Шахтер неадекватные деньги просит, Арсенал сделал разумное предложение, отпустите парня в клуб его мечты.
Просто его продажей хотят окупить все потери от ушедших бесплатно легов
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Пако
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Не путает ли «Шахтер» с Модричем?
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Bayern2004
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Полтинник накинули за фамилию?
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Николай Корягин
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А на какую позицию Мудрика берут? На флангах железно Сака и Мартинелли, креатив - Эдегор, Виера, Смит-Роу. Центрфорвард нужен мощный. На одном Нкетия далеко не уедем
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Александр Беляков
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100 млн и ежедневное выступление Зеленского на Арсенал ТВ
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Месси Олег
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Мудрик хорош но не стоит 100 лям!!!
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Владислав Романов
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В переговорах походу Зеленский учавствует, только он может предъявлять неадекватные требования
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Александр Романов
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За 100 можно купить 5 Мудриков и Тилеманса и ещё Донбасс Пэлэс и ещё осколок из жопы Рогозина
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L1berty
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"источники сообщают" - ну наконец-то у спортс.ру источники появились
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Олег Устименко
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Он и близко столько не стоит😳
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StarsAndArrows
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Конкурент Мартинелли,и кто то будет недоволен,два сильных игрока вряд-ли захотят сидеть на скамейке.
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Владислав Романов
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Теперь все ориентируются на "хоровод" Антони за 100 мультов
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Ковид 07.10.52
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Страна в оккупации, а футболисты на продажу есть, а у нас один отстой..., и чему научим после завершения сво...непонятно...
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llolishe
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Мудро)
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ман сити фейк
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Ответ Назар Игорь
На новые шмотки для батальона Азов.
Накачанный чел с допингом пропаганды
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KMR
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Ответ Антон Фалафель
Мудрик реально бегунок. Красная цена ему 30 миллионов.
Нуньес перешёл в Ливер за 75. Тоже бегунок без особых достижений за полсезона в АПЛ
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