«Челси» считает, что Мак Аллистер стоит 35-40 млн фунтов. «Брайтон» оценивает хавбека в 60 млн
«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру.
По данным The Athletic, 24-летний хавбек рассмотрит вариант с уходом из «Брайтона», если его устроит возможный вариант продолжения карьеры.
«Челси» оценивает Мак Аллистера в 35-40 млн фунтов. «Брайтон» запросит за игрока около 60 млн фунтов.
В этом сезоне центральный полузащитник забил 5 голов в 14 играх АПЛ. На ЧМ-2022 он сыграл 6 матчей в составе сборной Аргентины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Статистику игрока можно изучить здесь.
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