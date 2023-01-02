« » проявляет интерес к полузащитнику « » .

По данным The Athletic, 24-летний хавбек рассмотрит вариант с уходом из «Брайтона», если его устроит возможный вариант продолжения карьеры.

«Челси» оценивает Мак Аллистера в 35-40 млн фунтов. «Брайтон» запросит за игрока около 60 млн фунтов.

В этом сезоне центральный полузащитник забил 5 голов в 14 играх . На ЧМ-2022 он сыграл 6 матчей в составе сборной Аргентины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Статистику игрока можно изучить здесь.