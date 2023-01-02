«Челси» считает, что Мак Аллистер стоит 35-40 млн фунтов. «Брайтон» оценивает хавбека в 60 млн

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер деньги Футбол

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру.

По данным The Athletic, 24-летний хавбек рассмотрит вариант с уходом из «Брайтона», если его устроит возможный вариант продолжения карьеры.

«Челси» оценивает Мак Аллистера в 35-40 млн фунтов. «Брайтон» запросит за игрока около 60 млн фунтов.

В этом сезоне центральный полузащитник забил 5 голов в 14 играх АПЛ. На ЧМ-2022 он сыграл 6 матчей в составе сборной Аргентины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Статистику игрока можно изучить здесь.

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37 комментариев

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Эль Примо
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Ррир
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Mr. Voronoi
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Они Дринквотера так купили, потом не знали, что с ним делать
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AminO2
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Месси: не недооценивайте Макаллистера.
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falkao2013
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Ответ corazón blanco
Ну почему же, продали Эмерсона, Вернера, но то, что они покупают на суммы в несколько раз больше, чем продают - факт.
Ну да, я про то,что продают на гораздо меньшие суммы,чем покупают.
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sp.msk.86
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А когда-то Спартак его решил не брать...
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Александр Гончаров
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ахаха ноунейм какой-то до ЧМ был, а тут 40 лямов, а те 60 хотят, дурдом
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Vinnipukh Vinni
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Одного Кукурельи Челси было мало? )))))))
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Кактус Каким
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За Челси топлю с 2005,всякое бывало)) Челси всегда восстаёт как Феникс
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Кактус Каким
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Почему первыми на ветках Челси появляются бичи манки и геи барсаглоры???
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Сергей Афанасьев
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Ответ TiNO
Да они там долбанулись? Да, он чемпион мира, трудяга, добротный игрок, но не более того. Какие 60 миллионов???
За Лукаку платили же сотку
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GuruFutbola
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Зачем менять ему шило на мыло?
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Средний палец Кирана Тирни
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Дринквотер стоил 40 млн, за чемпиона мира можно и 70 заплатить)
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Febos_
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Всегда считал что нельзя подписывать игроков из серииА , теперь к нему присоединился ещё и брайтон. Они тоже обманывают покупателей со всеми этими Бисумами
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Усы Годзиллы
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Сойдутся на 100 млн🤣
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Кактус Каким
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Ответ DolJun
грустно все это
Согласен Бро 😒
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Кактус Каким
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Челси должен пройти эти испытания легко,это же не какой-то там манюшка судейский. Это Челси-лучший клуб АПЛ последних двадцати лет
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corazón blanco
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Ответ falkao2013
Никого не продают,но покупают за бешеные бабки.
Ну почему же, продали Эмерсона, Вернера, но то, что они покупают на суммы в несколько раз больше, чем продают - факт.
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<~Inter~>
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Столько денег тратят, а по итогу всё равно будут мимо четверки
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Акира_1
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Ответ headmaster
Есть риск, что покупаю игроков Брайтона, Челси сам станет «Брайтоном»
Уже. Видимо, Боэли считает, что для успеха Поттеру нужно перенести в Челси его прежних игроков из Брайтона.
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Акира_1
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Боэли сошел с ума. Видимо он ничего не слышал о ФФП
Да не только ФФП. Он набирает абсолютно ненужных игроков за огромные суммы, а потом куда их девать, когда Поттера сольют.
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falkao2013
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Никого не продают,но покупают за бешеные бабки.
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DolJun
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Ответ TheCreator
Да ладно, а кто смеялся над рычагами Барсы? Почему сейчас не смешно?
а как рычаги какого-то середняка ла лиги относятся к серьезности ситуации в челси?
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therealgreenman
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Ответ DolJun
грустно все это
Мои соболезнования вам, грустно когда любимый клуб входит в бредовый период, который может затянуться на долгие года…
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B@SS
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Нафик не нужен.
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headmaster
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Есть риск, что покупаю игроков Брайтона, Челси сам станет «Брайтоном»
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