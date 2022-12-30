«Арсенал» может сделать новое предложение о трансфере Михаила Мудрика из «Шахтера».

«Арсенал» может сделать новое предложение о трансфере из «Шахтера».

Как пишет The Times, после того, как «Шахтер» отказался продать 21-летнего вингера за 45 млн фунтов (около 50 млн евро), лондонский клуб думает о том, чтобы направить улучшенное предложение по нему.

«Шахтер» готов продать Мудрика в январе, но только за ту цену, которую сочтет правильной. Его оценивают примерно в 80 млн фунтов (около 90 млн евро). «Арсенал» хочет выиграть борьбу за игрока.

В четверг переговоры между « » и « » продолжились. Лондонский клуб оптимистично оценивает ситуацию и считает, что сможет договориться с «Шахтером».

Мудрик хочет перейти в «Арсенал», но пока этому препятствует жесткая позиция «Шахтера» в переговорах. «Канониры» уверены, что согласование условий личного контракта не станет проблемой.

Тренер «Арсенала» очень хочет, чтобы клуб усилил атаку зимой. Особенно сильным это желание стало после травмы, полученной нападающим Габриэлом Жезусом. Отмечается, что «Арсенал» не видит в Мудрике замену бразильцу. Михаила считают частью долгосрочной стратегии развития клуба.

В текущем сезоне 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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