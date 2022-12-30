«Арсенал» думает об улучшенном предложении по Мудрику после отказа «Шахтера» от 50 млн евро. Вингера оценивают в 90 млн

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик деньги Футбол

«Арсенал» может сделать новое предложение о трансфере Михаила Мудрика из «Шахтера».

Как пишет The Times, после того, как «Шахтер» отказался продать 21-летнего вингера за 45 млн фунтов (около 50 млн евро), лондонский клуб думает о том, чтобы направить улучшенное предложение по нему.

«Шахтер» готов продать Мудрика в январе, но только за ту цену, которую сочтет правильной. Его оценивают примерно в 80 млн фунтов (около 90 млн евро). «Арсенал» хочет выиграть борьбу за игрока.

В четверг переговоры между «Арсеналом» и «Шахтером» продолжились. Лондонский клуб оптимистично оценивает ситуацию и считает, что сможет договориться с «Шахтером».

Мудрик хочет перейти в «Арсенал», но пока этому препятствует жесткая позиция «Шахтера» в переговорах. «Канониры» уверены, что согласование условий личного контракта не станет проблемой.

Тренер «Арсенала» Микель Артета очень хочет, чтобы клуб усилил атаку зимой. Особенно сильным это желание стало после травмы, полученной нападающим Габриэлом Жезусом. Отмечается, что «Арсенал» не видит в Мудрике замену бразильцу. Михаила считают частью долгосрочной стратегии развития клуба.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мама Мамаева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ M_i_t_y_a
Может Арсенал им лучше предложит губозакаточную машинку? Шахта требует неадекватные деньги
А почему вы так возмущаетесь? Если бы клуб РПЛ мог столько получить от трансфера своего топ воспитанника вы тоже просили макс (но можете об этом и не мечтать, не будет ц нас такого)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
50 это самый потолок, к лету может даже подешеветь если сейчас не продадут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зубы Дзюбы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kotopandych
Будто Голландия не дворовый чемпионат. Сколько там крупных трансферов из Голландии не провалилось за последние годы вообще? За Гакпо хотя бы мало заплатили - не так страшно списывать убытки будет.
Копмейнерс не провалился, например
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Laidinen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По Мудричу явно мудрят...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Achilles 21
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ андрей калуцких
Не понимаю менеджмент Арсенала. Зачем вообще вести переговоры с ценником в 90 млн, когда за 80 можно забрать Ереми Пино из Вильяреала? К тому же летом Арсенал хотел его подписать.
а кто тебе сказал что пино лучше?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрей калуцких
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не понимаю менеджмент Арсенала. Зачем вообще вести переговоры с ценником в 90 млн, когда за 80 можно забрать Ереми Пино из Вильяреала? К тому же летом Арсенал хотел его подписать.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BoGaL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Ларёв
Не рано антони похоронил?Человек в клубе полгода не провел еще.А грилишь по словам Пепа нужен не для забивания 20 голов за сезон,там для этого другие люди нужны.Но вам с дивана конечно виднее чем тренерам АПЛ.
А для чего еще Грилиш нужен если не для пасов и голов?! Мячик катать там есть кому а со статистикой 1+2 за 18 игр и ценником в 100 лямов это лютый провал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Matrasnik_83
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mc′loud
Я перестаю понимать трансферный рынок. Если практически ноунейм Мудрик стоит 100 млн, то сколько же стоит тот же Феликс? Про сборников Аргентины вообще молчу.
Мудрик явно не ноунейм, надо признать это даже если ты русский. Не 100 миллионов, а 90 миллионов за него хочет Шахтер. А того же Энзо Фернандеса хотят подписать за 120 млн, разница 30 миллионов. И сейчас Мудрик лучше чем Феликс. Скорость Мудрика это нечто. Мудрик показывал себя в ЛЧ. Феликс до сих пор не оправдал 120 миллионов которые в него вложили, и это было 3 сезонов назад если не ошибаюсь. А сейчас рынок сложен так , что такие игроки как пример Гави оцениваются в 90 миллионов. Так что 90 миллионов это явно не переплата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Papa Bear
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
То, что Арсенал хочет переплатить за Мудрика, прекрасно описывает скаутов Арсенала - они готовы переплатить, вместо того, чтобы найти более дешевый и более серьезный вариант. При всем уважении к Мудрику, но он не стоит 90 миллионов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pyqgqd9hqp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Любезный Коссутий
за МВП Сериала, Леау, попросят 100, может больше, а за воспитанника УПЛ 90 - полный бред.
Незабываем что Шевченко когда-то тоже был игроком упл
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Блуждающий странник
90 миллионов за этого парня явный перебор. Даже 50 он по факту не стоит, только бешеный рынок позволяет такие цены заламывать. Человек играет в УПЛ, вообще удивительно, что за него такие деньги предлагают учитывая ситуацию
Человек играл в ЛЧ и играл так, что все, кому было нужно, это оценили.
Что за нездоровое высокомерие? УПЛ, Экстракляса, Элитсерия - какая разница? Ненормально, когда игрок растёт в цене сразу в момент перехода в более престижный чемпионат.
Я за то, чтобы даже из такого говна, как РПЛ, игроков покупали за полную стоимость )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olavi Ranta
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну он в теории может в крутого топа вырасти, может и нет конечно. По сути, не стоит конечно и близко даже 50 сейчас, но весь вопрос в перспективе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
levon.a
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Edem Useinov
Так то игроков оценивают по личным навыкам, а не по силе лиги
Проявить личные навыки топ4 лигах, и в упл это разные вещи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Artur
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mediaboss22
ну какие 90 млн за Мудрика? что дальше ? Яремчука вместо Криша в Мю за 120? Шевченко тренером Скуадра Адзура? дальше будете хайповать и возвеличать украинцев везде , где можно ? Коди Гакпо в 2 раза дешевле стоил , открытие ЧМ, в Европе и Эредвизе тоже проявил себя. у Мудрика 3+3 в ЛЧ , хороший показатель , но не на 90 млн
У тебя так подгорает потому что он украинец?) Пацану 21 год и он уже играет на очень хорошем уровне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ларёв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ чебурашка
Будет тоже, что с Антони и Грилишем
Не рано антони похоронил?Человек в клубе полгода не провел еще.А грилишь по словам Пепа нужен не для забивания 20 голов за сезон,там для этого другие люди нужны.Но вам с дивана конечно виднее чем тренерам АПЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
150 и шматок сала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Edem Useinov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Любезный Коссутий
за МВП Сериала, Леау, попросят 100, может больше, а за воспитанника УПЛ 90 - полный бред.
Так то игроков оценивают по личным навыкам, а не по силе лиги
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mc′loud
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я перестаю понимать трансферный рынок. Если практически ноунейм Мудрик стоит 100 млн, то сколько же стоит тот же Феликс? Про сборников Аргентины вообще молчу.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nika13
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
мощно украинцы во всех сферах вертят европой
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chyngyz Orozaliev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Новый Коноплянка? Тот тоже разрывал УПЛ
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ M_i_t_y_a
Может Арсенал им лучше предложит губозакаточную машинку? Шахта требует неадекватные деньги
у АПЛ есть деньги. много денег. это все знают. так почему бы не подоить? особенно их топов. сами перегрели рынок, ну вот и получайте, собственно говоря.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куприн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ чебурашка
Будет тоже, что с Антони и Грилишем
Станет игроком основы топ-клуба? Недурно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kotopandych
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Хитон
50+10 с бонусами и всё. Любая копейка сверху - это уже неразумная переплата со стороны Арсенала (хотя и такие деньги - это уже перебор. Тот же гакпо из ПСВ обошелся дешевле и он не из дворового чемпионата УПЛ)
Будто Голландия не дворовый чемпионат. Сколько там крупных трансферов из Голландии не провалилось за последние годы вообще? За Гакпо хотя бы мало заплатили - не так страшно списывать убытки будет.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да он даже 50 не стоит. И у Арсенала на флангах Сака и Мартинелли. Зачем он им? Так ещё и за такие деньги
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
113k
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мудрик без Довбика деньги на ветер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий