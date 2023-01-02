Зеедорф о «Юве»: «В футболе много мальчиков, но мало мужчин. Если они есть в раздевалке, то клуб выдержит любые потрясения»
Кларенс Зеедорф высказался об игре «Ювентуса».
«Сегодня в футболе много мальчиков и мало мужчин. Если у «Ювентуса» есть мужчины в раздевалке или если тренер сможет сделать их такими, то команда выдержит любые потрясения. Ведь все это может стать мотивацией», – сказал экс-игрок «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Черно -полосатая форма позволяла быстро обнаружить беглеца. Такой орнамент не сливался с окружающей местностью и помогал искать залючённого. Кроме того, подобный цвет одежды сразу выделял беглеца из толпы людей.
Другое назначение полосатой формы — унификация. В тюрьмах абсолютно все заключённые носили робы с чёрными и белыми полосками. Подобное однообразие и одинаковая одежда оказывали психологическое воздействие, снижая инициативу заключённого.