Зеедорф о «Юве»: «В футболе много мальчиков, но мало мужчин. Если они есть в раздевалке, то клуб выдержит любые потрясения»

высказался об игре « ».

«Сегодня в футболе много мальчиков и мало мужчин. Если у «Ювентуса» есть мужчины в раздевалке или если тренер сможет сделать их такими, то команда выдержит любые потрясения. Ведь все это может стать мотивацией», – сказал экс-игрок «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб набрал 31 очко после 15 матчей и занимает 3-е место в Серии А.

Клубный футбол возвращается. Давайте вспомним, на чем остановились топ-лиги

«Мбаппе сводит с ума, иногда проводит невероятные матчи. Я сказал Вальверде на первой тренировке: «Чем ты хуже Крооса?» Зеедорф о молодых игроках