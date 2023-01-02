Зеедорф о «Юве»: «В футболе много мальчиков, но мало мужчин. Если они есть в раздевалке, то клуб выдержит любые потрясения»

Теги Кларенс Зеедорф Ювентус серия А Италия Футбол

Кларенс Зеедорф высказался об игре «Ювентуса».

«Сегодня в футболе много мальчиков и мало мужчин. Если у «Ювентуса» есть мужчины в раздевалке или если тренер сможет сделать их такими, то команда выдержит любые потрясения. Ведь все это может стать мотивацией», – сказал экс-игрок «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб набрал 31 очко после 15 матчей и занимает 3-е место в Серии А.

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«Мбаппе сводит с ума, иногда проводит невероятные матчи. Я сказал Вальверде на первой тренировке: «Чем ты хуже Крооса?» Зеедорф о молодых игроках

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3 комментария

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ɔculpa
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Батя знает, о чём базарит.
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Mazzari2.0
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А мальчики это кто? Техничные футболисты, но физически слабее двухметровых дятлов? Футбол это, мысль. А не резать по ногам, как, Зеедорф.
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rigobersong
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Немного истории о черно-полосатой формы Договрентуса:))

Черно -полосатая форма позволяла быстро обнаружить беглеца. Такой орнамент не сливался с окружающей местностью и помогал искать залючённого. Кроме того, подобный цвет одежды сразу выделял беглеца из толпы людей.

Другое назначение полосатой формы — унификация. В тюрьмах абсолютно все заключённые носили робы с чёрными и белыми полосками. Подобное однообразие и одинаковая одежда оказывали психологическое воздействие, снижая инициативу заключённого.
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