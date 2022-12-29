Мак Аллистер готов перейти в «Ювентус»

готов перейти в « ».

Туринский клуб, как сообщалось, интересуется хавбеком « » и сборной Аргентины. Мак Аллистер, в свою очередь, пообщался с близкими и выразил готовность перейти в «Ювентус».

Мак Аллистер рассматривается в качестве замены Адриену Рабьо. «Ювентус» при этом понимает, что договориться с «Брайтоном» о трансфере будет непросто.

Контракт Мак Аллистера с «Брайтоном» действует до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро.

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