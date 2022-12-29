Мак Аллистер готов перейти в «Ювентус»

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Алексис Мак Аллистер готов перейти в «Ювентус». 

Туринский клуб, как сообщалось, интересуется хавбеком «Брайтона» и сборной Аргентины. Мак Аллистер, в свою очередь, пообщался с близкими и выразил готовность перейти в «Ювентус».

Мак Аллистер рассматривается в качестве замены Адриену Рабьо. «Ювентус» при этом понимает, что договориться с «Брайтоном» о трансфере будет непросто.

Контракт Мак Аллистера с «Брайтоном» действует до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро.

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3 комментария

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ман сити фейк
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каток Третьяка
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Мак Алистер это брат Кевина, который в Нью Йорке потерялся?
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Никита Самарин
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Я бы на его месте не спешил, в Брайтоне собралась крутая, молодая банда, + с очень интересным тренером.
А с Юве ещё непонятно, что будет после расследования.
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