Мак Аллистер готов перейти в «Ювентус»
Алексис Мак Аллистер готов перейти в «Ювентус».
Туринский клуб, как сообщалось, интересуется хавбеком «Брайтона» и сборной Аргентины. Мак Аллистер, в свою очередь, пообщался с близкими и выразил готовность перейти в «Ювентус».
Мак Аллистер рассматривается в качестве замены Адриену Рабьо. «Ювентус» при этом понимает, что договориться с «Брайтоном» о трансфере будет непросто.
Контракт Мак Аллистера с «Брайтоном» действует до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро.
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А с Юве ещё непонятно, что будет после расследования.