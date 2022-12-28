Аллегри хочет видеть Мак Аллистера в «Ювентусе». Массимилиано будет заниматься трансферами после смены руководства

хочет видеть Алексиса Мак Аллистера в «Ювентусе».

Как сообщает Sport Mediaset, после смены руководства роль Аллегри в клубе будет схожа с ролью Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» – он будет заниматься трансферами наряду со спортивным директором Федерико Черубини.

В частности, главный тренер « » заинтересован в подписании полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера, который хорошо проявил себя в составе сборной на . Кроме того, Аллегри заинтересован в том, чтобы оставить в команде , что на данный момент представляется маловероятным.

Контракт Мак Аллистера с «Брайтоном» действует до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро.

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