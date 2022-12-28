Аллегри хочет видеть Мак Аллистера в «Ювентусе». Массимилиано будет заниматься трансферами после смены руководства

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Массимилиано Аллегри Брайтон ЧМ-2022 Адриен Рабьо Алексис Мак Аллистер деньги Футбол

Массимилиано Аллегри хочет видеть Алексиса Мак Аллистера в «Ювентусе».

Как сообщает Sport Mediaset, после смены руководства роль Аллегри в клубе будет схожа с ролью Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» – он будет заниматься трансферами наряду со спортивным директором Федерико Черубини.

В частности, главный тренер «Ювентуса» заинтересован в подписании полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера, который хорошо проявил себя в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022. Кроме того, Аллегри заинтересован в том, чтобы оставить в команде Адриена Рабьо, что на данный момент представляется маловероятным.

Контракт Мак Аллистера с «Брайтоном» действует до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тюменец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.Э.РАСИМ
И? Ювентус был чемпионом Италии больше, чем Интер и Милан вместе, больше, чем Наполи, Рома, Лацио, Фиорентина, Сампдория и Интер вместе взятые. Флагман, конечно.
С математикой проблемы. У Интера и Милана 38 скудо на двоих. Все остальное совсем уж..)
В еврокубках запомнился по количеству подыгранных финалов. На уровне Бенфики, вроде. Которой и то проиграл в ЛЕ к матчах за выход в финал, корый играли на домашнем стадионе ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Halicarnassus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отличный выбор . Очень понравился Мак Алистер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman
Аллегри будет отвечать за трансферы? Значит ждём в Юве Стураро и Падоина
А их не при Конте ли подписывали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ mcjnun
Лучше избавиться от Макса, и очень многие заиграют иначе. Посмотрите хотя бы на Кулусевски. В Локателли, например, я верю
Макса увольнять нельзя.
Макс трудится честно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В нынешний Ювентус даже такие игроки ни за что не пойдут, а многие из тех что есть ещё и разбегутся)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mcjnun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.Э.РАСИМ
Можно(научная фантастика) избавиться от Рабьо, Сандро, этого медленного швейцарца, Локателли и купить Де Паула и Макалистера. Было бы просто замечательно. Но не будет так.
Лучше избавиться от Макса, и очень многие заиграют иначе. Посмотрите хотя бы на Кулусевски. В Локателли, например, я верю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mcjnun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мне очень, очень, очень, очень, очень грустно. И вовсе не из-за МакАллистера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Shulz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем для серии Б делать новые приобретения?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
!!!Bata!!!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше Ровеллу верни, и дай шанс себя проявить!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно(научная фантастика) избавиться от Рабьо, Сандро, этого медленного швейцарца, Локателли и купить Де Паула и Макалистера.
Было бы просто замечательно.
Но не будет так.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Google Pixel 7 Pro
Ещё рекордсмен мира по количеству чемпионов мира, игравших в серии б
Да.

И что тут такого, когда футболисты только уважение клубу показали.

Вы если кусаете локти по этому поводу, я испытываю гордость.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Google Pixel 7 Pro
Флагман с 2 ЛЧ 😂😂😂
И?
Ювентус был чемпионом Италии больше, чем Интер и Милан вместе, больше, чем Наполи, Рома, Лацио, Фиорентина, Сампдория и Интер вместе взятые.

Флагман, конечно.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Google Pixel 7 Pro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.Э.РАСИМ
Середняк флагман итальянского футбола, если кто не понял Гугла. Один из самых элитарных клубов, рекордсмен мира среди клубов по количеству чемпионов мира за историю.
Ещё рекордсмен мира по количеству чемпионов мира, игравших в серии б
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ FortMinor
поражаюсь тому какую травму нанес роналду фанам бчк
Да даже последний матч против бчк за юве, на каке новой 0-3 с двумя голами Роналду отправили катарский проект под изнасилование от ПСЖ 🤣🤣👍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Google Pixel 7 Pro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.Э.РАСИМ
Середняк флагман итальянского футбола, если кто не понял Гугла. Один из самых элитарных клубов, рекордсмен мира среди клубов по количеству чемпионов мира за историю.
Флагман с 2 ЛЧ 😂😂😂
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.Э.РАСИМ
Если вы считаете Ювентус нищим, тогда наверное Сампдория занимает деньги у вас, и на это живет.
А это наш местный гений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Макаллистер сейчас летит в Нью-Йорк на Рождество в Отель Плаза. Ему не до Ювентусов)))
+53
0
+53
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кстати игрок на мой взгляд отлично будет выглядеть в Ювентусе, мне кажется по стилю игры ему очень подходит этот клуб.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ FortMinor
поражаюсь тому какую травму нанес роналду фанам бчк
Голы на любой вкус были 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аллегри будет отвечать за трансферы? Значит ждём в Юве Стураро и Падоина
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ FortMinor
поражаюсь тому какую травму нанес роналду фанам бчк
Какую 5-0?:)🤣🤣🤣
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Google Pixel 7 Pro
Комментарий удален модератором
Середняк флагман итальянского футбола, если кто не понял Гугла.
Один из самых элитарных клубов, рекордсмен мира среди клубов по количеству чемпионов мира за историю.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Откуда у нищего ювентуса деньги:) Они еще конверт Кринжу не вернули🤣🤣🤣
Если вы считаете Ювентус нищим, тогда наверное Сампдория занимает деньги у вас, и на это живет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Google Pixel 7 Pro
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FortMinor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Откуда у нищего ювентуса деньги:) Они еще конверт Кринжу не вернули🤣🤣🤣
поражаюсь тому какую травму нанес роналду фанам бчк
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий