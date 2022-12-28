Аллегри хочет видеть Мак Аллистера в «Ювентусе». Массимилиано будет заниматься трансферами после смены руководства
Массимилиано Аллегри хочет видеть Алексиса Мак Аллистера в «Ювентусе».
Как сообщает Sport Mediaset, после смены руководства роль Аллегри в клубе будет схожа с ролью Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» – он будет заниматься трансферами наряду со спортивным директором Федерико Черубини.
В частности, главный тренер «Ювентуса» заинтересован в подписании полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера, который хорошо проявил себя в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022. Кроме того, Аллегри заинтересован в том, чтобы оставить в команде Адриена Рабьо, что на данный момент представляется маловероятным.
Контракт Мак Аллистера с «Брайтоном» действует до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро.
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В еврокубках запомнился по количеству подыгранных финалов. На уровне Бенфики, вроде. Которой и то проиграл в ЛЕ к матчах за выход в финал, корый играли на домашнем стадионе ))
Макс трудится честно.
Было бы просто замечательно.
Но не будет так.
И что тут такого, когда футболисты только уважение клубу показали.
Вы если кусаете локти по этому поводу, я испытываю гордость.
Ювентус был чемпионом Италии больше, чем Интер и Милан вместе, больше, чем Наполи, Рома, Лацио, Фиорентина, Сампдория и Интер вместе взятые.
Флагман, конечно.
Один из самых элитарных клубов, рекордсмен мира среди клубов по количеству чемпионов мира за историю.