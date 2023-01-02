Конте о 4-м месте «Тоттенхэма» в прошлой АПЛ: «Мы совершили чудо»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте считает чудом 4-е место «Тоттенхэма» в прошлом сезоне.

«Я продолжаю повторять – в прошлом сезоне мы совершили чудо. Почему это случилось? Потому что мы играли всего в одном турнире, использовали 12-13 игроков, у которых не было травм на протяжении последних 15 матчей.

Мы в каждом матче использовали лучших, потому что играли только в чемпионате. Не забывайте, что за три игры до конца турнира «Арсенал» опережал нас на четыре очка. И мы закончили, отстав от «Манчестер Сити» на 20 очков.

Мы совершили чудо, но я знал, какой была ситуация. Я очень ясно дал понять клубу, что нужно сделать, чтобы стать претендентами на титул», – сказал тренер «Тоттенхэма».

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9 комментариев

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Олег Ринкевич
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Новогоднее чудо!
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Direct free kick
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Тренер, о котором они мечтали годами, тупо нарывается на неустойку. Вот он уровень тоттенщита как клуба
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Акира_1
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Походу последний сезон Конте в Англии.
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bel01
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С таким мощным составом, как у Тоттенхэма в прошлом году, 4-е место в АПЛ - это вполне ожидаемый результат.
Чудом было бы только 1 место.
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Андрей Гаврилов
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Объективность - очень хорошо, но выглядит как отмазки в случае провала.
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Кукич
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Чудо это текущее 1 место Арсенала без сильной скамейки запасных. Смит Роу вылетал, теперь нет ключевого игрока нападения Жезуса.
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T622222
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Это место Арсенала, но в этом году хочется заветного Кубка
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kostylb
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дайте конте ещё 200 лямов и тогда он точно сможет засушить игру с виллой
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Alex Legend
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"Как Тоттенхэм" - это когда ты совершаешь чудо, заняв 4-е место.
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