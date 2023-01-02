Конте о 4-м месте «Тоттенхэма» в прошлой АПЛ: «Мы совершили чудо»

считает чудом 4-е место «Тоттенхэма» в прошлом сезоне.

«Я продолжаю повторять – в прошлом сезоне мы совершили чудо. Почему это случилось? Потому что мы играли всего в одном турнире, использовали 12-13 игроков, у которых не было травм на протяжении последних 15 матчей.

Мы в каждом матче использовали лучших, потому что играли только в чемпионате. Не забывайте, что за три игры до конца турнира «Арсенал» опережал нас на четыре очка. И мы закончили, отстав от «Манчестер Сити» на 20 очков.

Мы совершили чудо, но я знал, какой была ситуация. Я очень ясно дал понять клубу, что нужно сделать, чтобы стать претендентами на титул», – сказал тренер « ».