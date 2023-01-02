Антонио Конте: «Тоттенхэму» нужно подписывать 2 игроков за 50-70 млн фунтов каждый сезон»

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте деньги Футбол

Антонио Конте считает, что «Тоттенхэму» нужно продолжить усиление состава.

«Очень хорошо помню, как летом люди говорили, что «Тоттенхэм» претендует на титул. Но, исходя из моего опыта, так смотреть на вещи было безумием. Чтобы стать претендентом на титул, чтобы стать командой, которая готова выиграть что-то, нужна крепкая база. Это значит – 14-15 сильных, качественных игроков, а также молодые игроки, которые будут развиваться.

Каждый сезон нужно подписывать двух игроков. Но не просто двух игроков, а тех, кто стоит 50, 60, 70 млн фунтов. Это значит, что нужно подписывать больших игроков, которые могут повысить уровень команды.

Но это процесс, ребята. Это процесс», – сказал тренер «Тоттенхэма».

Летом «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона, Ива Биссума, Кристиана Ромеро, Ивана Перишича, Клемана Лангле, Джеда Спенса и Фрэйзера Форстера, потратив 172 млн фунтов.

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11 комментариев

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Beliar
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Такой нытик стал, аж противно.
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Evgen_Hazard
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А вопрос именно в цене?
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corazón blanco
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Конте всегда мало, в очередной раз проявляет недовольство. Ему летом купили отличных игроков, с которыми можно добиваться куда большего. Видимо Антонио просто идёт на очередную неустойку.
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DolJun
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с такими запросами ему не в шпоры надо было, а во второй манчестерский вместо тен хага.
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Александр Охотко
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У Конте какой-то фетиш с новыми трансферами. Он тупо в каждом клубе такую хренотень будет говорить, и в каждом клубе будет отскактвать после 1—2 лет работы
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Максим Новиков
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Прошлым летом ему Леви отличных игроков подписал. Конте из них смог выжать только пол сезона хороших. Тут вопрос уже к тренеру
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QWertY
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Дай Конте условный Ман Сити, то и они начнут играть в антифутбол. Я вижу смысл покупать Гвардиоле каждый сезон игроков за 50-70 мультов, так как у него и результаты, и игра будут на высоком уровне, но такие автобусники как Конте в этом плане не внушают доверия.
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savik-A.M.
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У Конте заскок , сколько ему не покупай , всегда будет в два раза меньше чем ему надо
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ALMANAC
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Ответ аdidаs
Этот парень себе не изменяет, где бы он не работал
Это он еще скидку сделал ТТХ все-таки
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Juninho P.
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Выглядит как отмазка
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аdidаs
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Этот парень себе не изменяет, где бы он не работал
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