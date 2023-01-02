Антонио Конте: «Тоттенхэму» нужно подписывать 2 игроков за 50-70 млн фунтов каждый сезон»

считает, что « » нужно продолжить усиление состава.

«Очень хорошо помню, как летом люди говорили, что «Тоттенхэм» претендует на титул. Но, исходя из моего опыта, так смотреть на вещи было безумием. Чтобы стать претендентом на титул, чтобы стать командой, которая готова выиграть что-то, нужна крепкая база. Это значит – 14-15 сильных, качественных игроков, а также молодые игроки, которые будут развиваться.

Каждый сезон нужно подписывать двух игроков. Но не просто двух игроков, а тех, кто стоит 50, 60, 70 млн фунтов. Это значит, что нужно подписывать больших игроков, которые могут повысить уровень команды.

Но это процесс, ребята. Это процесс», – сказал тренер «Тоттенхэма».

Летом «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона, Ива Биссума, Кристиана Ромеро, Ивана Перишича, Клемана Лангле, Джеда Спенса и Фрэйзера Форстера, потратив 172 млн фунтов.