Хави накажет игроков «Барсы» в случае неудачи в игре Кубка с «Интерсити». После 1:1 с «Эспаньолом» он отменил выходной 1 января

накажет игроков «Барселоны» в случае неудачи в игре Кубка Испании с « ».

Как пишет La Sexta, у каталонского клуба запланирована тренировка на 6 января, когда в Испании отмечают праздник Трех Королей.

В случае победы над «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании, который состоится 4 января, эту тренировку, скорее всего, отменят. Если же « » потерпит в этой игре неудачу, Хави вновь не даст игрокам выходной в праздничный день. Футболисты «Барсы» тренировались 1 января ничьей в игре с «Эспаньолом» (1:1) в – Хави не дал им выходной.

Праздник Трех Королей более важен для Испании, чем Рождество или Новый год. Этот праздник приурочен к Богоявлению. В этот день по всей Испании проходят яркие шествия – кавалькады Трех Королей-магов.