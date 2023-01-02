Хави накажет игроков «Барсы» в случае неудачи в игре Кубка с «Интерсити». После 1:1 с «Эспаньолом» он отменил выходной 1 января
Хави накажет игроков «Барселоны» в случае неудачи в игре Кубка Испании с «Интерсити».
Как пишет La Sexta, у каталонского клуба запланирована тренировка на 6 января, когда в Испании отмечают праздник Трех Королей.
В случае победы над «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании, который состоится 4 января, эту тренировку, скорее всего, отменят. Если же «Барселона» потерпит в этой игре неудачу, Хави вновь не даст игрокам выходной в праздничный день. Футболисты «Барсы» тренировались 1 января ничьей в игре с «Эспаньолом» (1:1) в Ла Лиге – Хави не дал им выходной.
Праздник Трех Королей более важен для Испании, чем Рождество или Новый год. Этот праздник приурочен к Богоявлению. В этот день по всей Испании проходят яркие шествия – кавалькады Трех Королей-магов.
Это поэтому им столько рычагов было позволено?
Еще раз повторяю, у Барсы защита слишком донная. Ты в курсе, что против Эспаньола у них был только один номинальный ЦЗ -донный Кристенсен? Помимо него в защите были старики Маркос Алонсо, Альба и днище Роберто. Им позарез нужны свежие фланги, ну и здоровые Кунде и Араухо.
Барса сейчас идет на первом месте, даже с такими кадровыми проблемами пропустила меньше всех в лиге. Пока смысла хейтить Чави не вижу