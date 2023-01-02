Хави накажет игроков «Барсы» в случае неудачи в игре Кубка с «Интерсити». После 1:1 с «Эспаньолом» он отменил выходной 1 января

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Интерсити Футбол

Хави накажет игроков «Барселоны» в случае неудачи в игре Кубка Испании с «Интерсити».

Как пишет La Sexta, у каталонского клуба запланирована тренировка на 6 января, когда в Испании отмечают праздник Трех Королей.

В случае победы над «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании, который состоится 4 января, эту тренировку, скорее всего, отменят. Если же «Барселона» потерпит в этой игре неудачу, Хави вновь не даст игрокам выходной в праздничный день. Футболисты «Барсы» тренировались 1 января ничьей в игре с «Эспаньолом» (1:1) в Ла Лиге – Хави не дал им выходной. 

Праздник Трех Королей более важен для Испании, чем Рождество или Новый год. Этот праздник приурочен к Богоявлению. В этот день по всей Испании проходят яркие шествия – кавалькады Трех Королей-магов.

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46 комментариев

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Dexter Dallas
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Ответ QWertY
Так Ньюкасл уже по потерянным идет на 4 месте, а к весне скорее всего будет ниже 5. Тоже самое было и с Эвертоном несколько сезонов назад, и с Вест Хэмом. Еще раз повторяю, у Барсы защита слишком донная. Ты в курсе, что против Эспаньола у них был только один номинальный ЦЗ -донный Кристенсен? Помимо него в защите были старики Маркос Алонсо, Альба и днище Роберто. Им позарез нужны свежие фланги, ну и здоровые Кунде и Араухо. Барса сейчас идет на первом месте, даже с такими кадровыми проблемами пропустила меньше всех в лиге. Пока смысла хейтить Чави не вижу
а зачем 2 ТО подряд набирали кал, который потом пытаются сбагрить? лучше бы защиту набирали. но рыбьему глазу из катара постоянно не хватало нападения
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Dexter Dallas
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Ответ Vy_Ao
ооо,очередные иксперды от создателей "артета физрук" подтянулись)
артета не говорил игрокам, которых сам звал пол года назад - ты должен уйти.
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Александр Стахов
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Ухх, какой строгий
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Ярый член
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маленький диктатор
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Мари Хуан
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Диктатор растет)
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QWertY
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Ответ Alexvu10
Так Хави купили/взяли сколько, 15 игроков? И все равно убогий состав? Надо еще полтораста человек купить, продав стадион, наверное?)
А кого взяли то? Днищ по типу Алонсо и Кристенсена, которых каждый матч хейтели пенсы, бесплатных Депая и Кессия, которые хороши только в середняках. По факту усилились Левой, Рафиньей, Торресом и Кунде.
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Так говорил Батистута
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Ответ белошип
А кто его накажет за блевотный ватокат с навесами?)
Жизнь, практика. Как и всех нас она накажет.
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Isa Babaev
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Кто бы тебя наказал, физручелло
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DolJun
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Ответ falkao2013
Извини, я не из таких как ты) Так что адьос амиго!
да я сразу понял, что адекватности от тебя можно не жать, но спасибо что сказал!
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Акира_1
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Можно лишить всех зарплаты в случае неудачи. Получится наказание и экономия бюджета. Два в одном 😆
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Spiker1606
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Ответ Форман21
Ты посмотри как выиграл Реал в последней игре, и как сыграла Барса, и скажи у кого блевотный футбол.
У Барсы, ты сам ответил на свой вопрос. У Реала королевский футбол.
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Vy_Ao
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Ответ Dexter Dallas
Мне вот интересно. За что он игроков наказывает. То, что он как тренер полное говно можно понять из тактики с 50 навесами за матч. Против равных или более сильных команд идей как играть нет. Так привем тут игроки? Когда тренер полное дерево?
ооо,очередные иксперды от создателей "артета физрук" подтянулись)
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nikitosdaipoltos
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Ответ ДЖИН
После Эспаньола смела надо выкидывать Альбу и Торреса из основы. Полное отсутвие дисциплины против Лаоса, которому тока повод дай и покажет красную. Надо было мяч в зубах держать и делать дело. Сам Хави об-ррся . Дембеля надо в стартовый , а он его на 60 минуте выпустил Остальные игроки Барсы = ватокат. Реал например чем хорош = когда у Реала неполучается = сразу красная , пенка а потом какой нибудь гол от Бензема. Но против Барсы все Уефа и руководство Тебаса. Надо держать концентрацию и контроль, а не бегать и доказывать что то продажным судьям. И да Бельярина надо отдать в Викторию сикрет уже на--й.
Все УЕФА и руководство Тебаса?
Это поэтому им столько рычагов было позволено?
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Alexvu10
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Ответ ДЖИН
После Эспаньола смела надо выкидывать Альбу и Торреса из основы. Полное отсутвие дисциплины против Лаоса, которому тока повод дай и покажет красную. Надо было мяч в зубах держать и делать дело. Сам Хави об-ррся . Дембеля надо в стартовый , а он его на 60 минуте выпустил Остальные игроки Барсы = ватокат. Реал например чем хорош = когда у Реала неполучается = сразу красная , пенка а потом какой нибудь гол от Бензема. Но против Барсы все Уефа и руководство Тебаса. Надо держать концентрацию и контроль, а не бегать и доказывать что то продажным судьям. И да Бельярина надо отдать в Викторию сикрет уже на--й.
Еще против Барсы Папа Римский, Тор и Путин
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Александр Степанов
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Ответ Dexter Dallas
Мне вот интересно. За что он игроков наказывает. То, что он как тренер полное говно можно понять из тактики с 50 навесами за матч. Против равных или более сильных команд идей как играть нет. Так привем тут игроки? Когда тренер полное дерево?
Только конченный хейтер может говорить про 50 навесов. Все, кто смотрят матчи Барсы видят, что команда играет по разному. В том числе применяя прессинг, атакуя через центр.
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falkao2013
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Ответ DolJun
да мне и ты сгодишься)
Извини, я не из таких как ты) Так что адьос амиго!
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Alexvu10
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Ответ QWertY
По правде у Барсы и состав убогий. Фланги защиты нужно обновить, необходим годный опорник и левый вингер. А так неплохие результаты показывает Чави для нынешнего состава.
Так Хави купили/взяли сколько, 15 игроков? И все равно убогий состав? Надо еще полтораста человек купить, продав стадион, наверное?)
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DolJun
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Ответ falkao2013
Да-да) Новичкам рассказывай эти сказки)
да мне и ты сгодишься)
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QWertY
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Ответ Dexter Dallas
Скажи это Ньюкаслу. Который вторым или третьим в апл идет. У них состав сильнее? Барселона лоханулась в первую очередь с тренером. Почему он выгоняет тех, кого сам звал? Потому что он ожидает, что они будут все сами делать и хорошо отыгрывать. А почему он так считает? Потому что он деревянный тренер.
Так Ньюкасл уже по потерянным идет на 4 месте, а к весне скорее всего будет ниже 5. Тоже самое было и с Эвертоном несколько сезонов назад, и с Вест Хэмом.
Еще раз повторяю, у Барсы защита слишком донная. Ты в курсе, что против Эспаньола у них был только один номинальный ЦЗ -донный Кристенсен? Помимо него в защите были старики Маркос Алонсо, Альба и днище Роберто. Им позарез нужны свежие фланги, ну и здоровые Кунде и Араухо.
Барса сейчас идет на первом месте, даже с такими кадровыми проблемами пропустила меньше всех в лиге. Пока смысла хейтить Чави не вижу
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falkao2013
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Ответ DolJun
это ты про мой комментарий, который удалили пока ты на него отвечал?
Да-да) Новичкам рассказывай эти сказки)
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DolJun
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Ответ falkao2013
Быстро комментарии трут после того как тебе напишешь)
это ты про мой комментарий, который удалили пока ты на него отвечал?
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Форман21
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Ответ белошип
А кто его накажет за блевотный ватокат с навесами?)
Ты посмотри как выиграл Реал в последней игре, и как сыграла Барса, и скажи у кого блевотный футбол.
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Dexter Dallas
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Ответ QWertY
По правде у Барсы и состав убогий. Фланги защиты нужно обновить, необходим годный опорник и левый вингер. А так неплохие результаты показывает Чави для нынешнего состава.
Скажи это Ньюкаслу. Который вторым или третьим в апл идет. У них состав сильнее? Барселона лоханулась в первую очередь с тренером. Почему он выгоняет тех, кого сам звал? Потому что он ожидает, что они будут все сами делать и хорошо отыгрывать. А почему он так считает? Потому что он деревянный тренер.
+5
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falkao2013
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Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Быстро комментарии трут после того как тебе напишешь)
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DolJun
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
юрец, ты чего такой агрессивный?) за барселону чтоли топишь?)
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