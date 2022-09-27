Цель «Барсы» на сезон – победа в Ла Лиге. Из ЛЧ нужно не вылететь на групповом этапе

В этом сезоне отдаст приоритет победе в , а не в Лиге чемпионов.

По данным Diario Sport, тренерский штаб каталонского клуба считает, что в этом сезоне команде не удастся рассчитывать на победу во всех турнирах. Поэтому главная цель «Барсы» на этот сезон – победа в Ла Лиге. Ее определили и спортивный директор клуба . Если команде удастся выиграть еще и , то сезон будут считать идеальным.

Кроме того, «Барселоне» важно не вылететь из Лиги чемпионов на групповом этапе, как в прошлом году.

Сейчас сине-гранатовые занимают 2-е место в таблице Ла Лиги и на 2 очка отстают от лидирующего «Реала».

Депай, Кунде, Де Йонг и еще два игрока «Барсы» сломались в Лиге наций. Под угрозой класико