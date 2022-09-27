Цель «Барсы» на сезон – победа в Ла Лиге. Из ЛЧ нужно не вылететь на групповом этапе

В этом сезоне «Барселона» отдаст приоритет победе в Ла Лиге, а не в Лиге чемпионов.
По данным Diario Sport, тренерский штаб каталонского клуба считает, что в этом сезоне команде не удастся рассчитывать на победу во всех турнирах. Поэтому главная цель «Барсы» на этот сезон – победа в Ла Лиге. Ее определили Хави и спортивный директор клуба Йорди Кройфф. Если команде удастся выиграть еще и Кубок Испании, то сезон будут считать идеальным.
Кроме того, «Барселоне» важно не вылететь из Лиги чемпионов на групповом этапе, как в прошлом году.
Сейчас сине-гранатовые занимают 2-е место в таблице Ла Лиги и на 2 очка отстают от лидирующего «Реала».
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