Хави не дал «Барсе» выходной после 1:1 с «Эспаньолом». Ожидалось, что игроки проведут 1 января с семьями

Игроки «Барселоны» не получили выходной 1 января.

Главный тренер команды Хави посчитал, что футболисты должны выйти на тренировку после потери очков во вчерашнем матче 15-го тура с « » (1:1). До этого предполагалось, что игроки смогут провести 1 января с семьями.

Результат дерби расстроил Хави, и планы изменились. Игроки вызваны на тренировку, которая должна начаться в 18:00 по местному времени.

«Барса» споткнулась в дерби – год заканчивает вровень с «Реалом». Хави зол на судей, но не винит их