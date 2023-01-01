Хави не дал «Барсе» выходной после 1:1 с «Эспаньолом». Ожидалось, что игроки проведут 1 января с семьями

Теги Барселона Эспаньол Хави Ла Лига Футбол

Игроки «Барселоны» не получили выходной 1 января.

Главный тренер команды Хави посчитал, что футболисты должны выйти на тренировку после потери очков во вчерашнем матче 15-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (1:1). До этого предполагалось, что игроки смогут провести 1 января с семьями.

Результат дерби расстроил Хави, и планы изменились. Игроки вызваны на тренировку, которая должна начаться в 18:00 по местному времени.

«Барса» споткнулась в дерби – год заканчивает вровень с «Реалом». Хави зол на судей, но не винит их

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27 комментариев

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Street Fighter
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Ответ Black heart
Что правильного? Игроки его сольют с такими решениями…
Сольют? Ахахахахах
САФа на них нет
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sayemlo
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Ответ predMBAPPE
Шаблон в Мадриде нашел?
Нет. В Каталонии в 2009.
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Black heart
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Ответ Street Fighter
Правильно он сделал всё
Что правильного? Игроки его сольют с такими решениями…
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angry horse
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Ответ kaka10
Изверг. Говорят ещё заставил смотреть обращение президента на фоне солдат
У них король вообще-то 😁
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Vitamin_B
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Все правильно сделал. Нет победы - нет ввходного. Пусть скилы качают )
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predMBAPPE
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Ответ sayemlo
Хави не правильно действует. Нужно звать на свои матчи Эвребе и Айтекина, и тогда будут результаты!
Шаблон в Мадриде нашел?
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Debil
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Ответ Street Fighter
Правильно он сделал всё
Игроки должны были отдыхать а Хави якобы умный вызвал их на тренеровку не справедливо
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predMBAPPE
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После такого не выходной а на базе закоыть надо на 3 месяца! Как великая сборная СССР на 6 месяцев Перед каждым международным турниром и только вечером иногда звонок домой 5минут и всё, зато рвали всех во всех видах спорта в любых дисцеплинах! Пуйоля на них нет!
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Kaloyan Yalamov
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Сыграли не очень, пока свежо в памяти надо поработать над ошибками.
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Твой любимый хейтер
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Сегодня как раз видел заметку о том, как в своё время Кике Сетьен, в первый свой день работы, отменил выходной.
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Социо Пат
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Никакого праздника🥲
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igls54
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Ибо не хави, прохавичевать абсолютно выигранные матчи
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Назар Игорь
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Ответ kaka10
Изверг. Говорят ещё заставил смотреть обращение президента на фоне солдат
Да уж, "поздравили" нас - хуже не придумаешь. Удивляюсь что он сам не одел хаки и не взял в руки АК.
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Haci Ceferli
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Атата сделал ребятне)
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sayemlo
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Хави не правильно действует. Нужно звать на свои матчи Эвребе и Айтекина, и тогда будут результаты!
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LIBerly
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Кто-нибудь трубку взял?
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AVKU
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Мелочно. До хорошего такие действия не доведут.
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Михаил Корж
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Ответ Константин Юрьевич
Уберите хави, не тянет он барсу.
Оооо, это я так понимаю лучший футбольный (диванный) аналитик на спортсе?
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TDB
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Заставляет рабочих выполнять контракт, просто монстр
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Игорь Замаруев
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Ответ serb2010
Хави пытается изображать из себя альфу, это так смешно) кому он лучше сделал отобрав выходной?
Да, к чёрту дисциплину, ведь юзер serb2010 не считает Хави главным в клубе. Сколько из нынешних игроков выигрывали чемпионат мира, евро, несколько ЛЧ?
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Назар Игорь
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Слишком жестоко. Достаточно было штрафануть и сделать хороший разнос, но не лишать общения с семьями. Это может и озлобить игроков.
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Street Fighter
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Ответ serb2010
Хави пытается изображать из себя альфу, это так смешно) кому он лучше сделал отобрав выходной?
Правильно он сделал всё
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Константин Юрьевич
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Уберите хави, не тянет он барсу.
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Егор Зуев
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И правильно, так и надо, если ты обложался
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Смеющийся Баварец
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Ответ kaka10
Изверг. Говорят ещё заставил смотреть обращение президента на фоне солдат
Ахахахахахаха
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