Унаи Эмери: «Эмилиано Мартинес – первый номер «Астон Виллы». Он очень важен»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Робин Ольсен Футбол

Унаи Эмери заявил, что Эмилиано Мартинес останется основным вратарем «Астон Виллы».

В игре 18-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» (2:0) место в воротах занял Робин Ольсен. Мартинес, который вернулся к тренировкам в пятницу, остался в запасе.

«Эми очень важен, он первый номер. Робин знает, какова его роль, это очень позитивный человек. Нам нужно было, чтобы он провел этот матч именно так, и он сделал это.

Наш план был таким. Сначала мы готовились к тому, что Эми отдохнет несколько дней после чемпионата мира. Мы работали с Робином и старались зарядить его уверенностью. Уверенность – это когда ты можешь проявить себя на поле и сыграть так, как с «Тоттенхэмом».

Робин заслужил этот сухой матч. Его игра была великолепной. Эми будет тренироваться в понедельник и во вторник. Он близок к тому, чтобы сыграть. Но после сегодняшнего дня мы можем верить в Робина Ольсена», – сказал главный тренер «Астон Виллы».

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5 комментариев

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ДЖИН
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Переобулся тренеришка. Щас многие будут Мартинеса баблом топить.
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Кино Музыка
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Быстро переобулся. Хорошо хоть Ольсена похвалил.
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Мадрид наказывает!
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Дети на спортс: но ведь тоджикистон ньюс говорили его продадут!!
а кому это бревно можно впарить? за него никто не даст и ста тысяч.
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Big Boss
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Вот и Ольсен себя проявил
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Гегенпрессинг Рангника
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Дети на спортс: но ведь тоджикистон ньюс говорили его продадут!!
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