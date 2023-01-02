Унаи Эмери: «Эмилиано Мартинес – первый номер «Астон Виллы». Он очень важен»

заявил, что останется основным вратарем «Астон Виллы».

В игре 18-го тура между « » и «Тоттенхэмом» (2:0) место в воротах занял Робин Ольсен. Мартинес, который вернулся к тренировкам в пятницу, остался в запасе.

«Эми очень важен, он первый номер. Робин знает, какова его роль, это очень позитивный человек. Нам нужно было, чтобы он провел этот матч именно так, и он сделал это.

Наш план был таким. Сначала мы готовились к тому, что Эми отдохнет несколько дней после чемпионата мира. Мы работали с Робином и старались зарядить его уверенностью. Уверенность – это когда ты можешь проявить себя на поле и сыграть так, как с «Тоттенхэмом».

Робин заслужил этот сухой матч. Его игра была великолепной. Эми будет тренироваться в понедельник и во вторник. Он близок к тому, чтобы сыграть. Но после сегодняшнего дня мы можем верить в », – сказал главный тренер «Астон Виллы».