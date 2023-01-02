Альба об удалении в матче с «Эспаньолом»: «Судья Лаос ошибся. Он просто забыл, что у меня уже была желтая»

прокомментировал свое удаление в матче с «Эспаньолом».

В 15-м туре « » и «Эспаньол» сыграли вничью (1:1). Судья Матеу Лаос удалил Альбу за две желтые карточки, вторая, по словам арбитра, – за протест против одного из его решений. При этом Лаос показал футболисту вторую желтую, но не сразу показал красную карточку.

«Я не понял удаления. Со всем уважением я пошел к Матеу, чтобы сказать ему, что подставил , не более того. Он думал, что это была первая желтая карточка, а она оказалась второй. Не говоря уже о том, что этот момент даже не тянул на предупреждение, как мне кажется.

Очевидно, что если бы он помнил, что это была вторая карточка, он бы мне ее не показал. Я знаю, что иногда совершаю ошибки и слишком много спорю, потому что я очень импульсивный. Я должен исправить этот аспект, но сегодня это был не тот случай. Матеу допустил ошибку, потому что не помнил, что я уже был предупрежден», – сказал Альба.

Хави о судье Матеу Лаосе в матче с «Эспаньолом»: «Он раздавал бессмысленные карточки, игра вышла из-под контроля. Но я не виню его, ничья – наша вина»

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