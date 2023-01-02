Альба об удалении в матче с «Эспаньолом»: «Судья Лаос ошибся. Он просто забыл, что у меня уже была желтая»

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига судьи Антонио Матеу Лаос Жорди Альба Хоселу Андреас Кристенсен Футбол

Жорди Альба прокомментировал свое удаление в матче с «Эспаньолом».

В 15-м туре Ла Лиги «Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью (1:1). Судья Матеу Лаос удалил Альбу за две желтые карточки, вторая, по словам арбитра, – за протест против одного из его решений. При этом Лаос показал футболисту вторую желтую, но не сразу показал красную карточку.

«Я не понял удаления. Со всем уважением я пошел к Матеу, чтобы сказать ему, что Хоселу подставил Кристенсена, не более того. Он думал, что это была первая желтая карточка, а она оказалась второй. Не говоря уже о том, что этот момент даже не тянул на предупреждение, как мне кажется.

Очевидно, что если бы он помнил, что это была вторая карточка, он бы мне ее не показал. Я знаю, что иногда совершаю ошибки и слишком много спорю, потому что я очень импульсивный. Я должен исправить этот аспект, но сегодня это был не тот случай. Матеу допустил ошибку, потому что не помнил, что я уже был предупрежден», – сказал Альба.

Хави о судье Матеу Лаосе в матче с «Эспаньолом»: «Он раздавал бессмысленные карточки, игра вышла из-под контроля. Но я не виню его, ничья – наша вина»

«Барса» попробует оспорить удаление Альбы в матче с «Эспаньолом», чтобы тот сыграл с «Атлетико»

 

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7 комментариев

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NartApsua
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Ответ Ван Гог
Мне не понятно другое. Хави мариновал Альбу пол года на бочке, а вдруг он теперь стал нам очень нужен. Эти двойные стандарты уже начинаешь замечать невооруженным глазом.
А что в этом такого? Только упрямый самодур не признаёт свои ошибки. Ситуацией с Альбой Хави фактически признал, что был неправ. Так что, считаю, наоборот, тут радоваться надо, что Хави гибкий человек. Осталась теперь стать таким же гибким тренером и тактиком)
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El CiD
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Альба рассчитывал что судья его выслушает, скажет спасибо, а затем сделает всё как просит Альба?! Ведь это же всегда так работало, не так ли?
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ДЖИН
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Это судья Тебаса.
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Владимир Самсонов
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Ответ Ван Гог
Мне не понятно другое. Хави мариновал Альбу пол года на бочке, а вдруг он теперь стал нам очень нужен. Эти двойные стандарты уже начинаешь замечать невооруженным глазом.
Альбу сознательно выдавливают из клуба так как у него очень высокая зарплата
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DolJun
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ого, говорящий табурет!
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Ван Гог
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Мне не понятно другое. Хави мариновал Альбу пол года на бочке, а вдруг он теперь стал нам очень нужен. Эти двойные стандарты уже начинаешь замечать невооруженным глазом.
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Если у игроков Барсы есть жк, то вторую давать нельзя - очевидная ошибка судьи
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