Хави о судье Матеу Лаосе в матче с «Эспаньолом»: «Он раздавал бессмысленные карточки, игра вышла из-под контроля. Но я не виню его, ничья – наша вина»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Эспаньолом».
Каталонское дерби в 15-м туре Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1. Главный арбитр игры Антонио Матеу Лаос показал красные карточки защитнику «Барсы» Жорди Альбе и игрокам «Эспаньола» Винисиусу Соузе и Леандро Кабрере. ВАР отменил удаление последнего.
«Мы сбавили темп, ничья – наша вина, дело в ошибках и эффективности. Нужно решать исход игры раньше. Сегодня мы потеряли два очка.
[Матеу Лаос] – судья, который доминирует и контролирует матчи, но сегодня он упустил контроль, и я сказал ему об этом. Он раздавал бессмысленные карточки. Судья должен быть спокойным, хладнокровным… И это обычно характерно для него, но не сегодня. Игра вышла из-под контроля.
Он сказал мне, что рад меня видеть, не более того. Вот почему я говорю, что он рефери, который, кажется, контролирует ситуацию, но сегодня все было не так. Но я ни в чем не виню Матеу, ничья – это наша вина», – сказал Хави.
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