Хави о судье Матеу Лаосе в матче с «Эспаньолом»: «Он раздавал бессмысленные карточки, игра вышла из-под контроля. Но я не виню его, ничья – наша вина»

Теги Барселона Эспаньол Хави Ла Лига судьи Антонио Матеу Лаос Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Эспаньолом». 

Каталонское дерби в 15-м туре Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1. Главный арбитр игры Антонио Матеу Лаос показал красные карточки защитнику «Барсы» Жорди Альбе и игрокам «Эспаньола»  Винисиусу Соузе и Леандро Кабрере. ВАР отменил удаление последнего. 

«Мы сбавили темп, ничья – наша вина, дело в ошибках и эффективности. Нужно решать исход игры раньше. Сегодня мы потеряли два очка. 

[Матеу Лаос] – судья, который доминирует и контролирует матчи, но сегодня он упустил контроль, и я сказал ему об этом. Он раздавал бессмысленные карточки. Судья должен быть спокойным, хладнокровным… И это обычно характерно для него, но не сегодня. Игра вышла из-под контроля.

Он сказал мне, что рад меня видеть, не более того. Вот почему я говорю, что он рефери, который, кажется, контролирует ситуацию, но сегодня все было не так. Но я ни в чем не виню Матеу, ничья – это наша вина», – сказал Хави.

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13 комментариев

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Alexander Sragovich
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Ответ Dmitriy6354
Ещё с чм все понятно было, что даже сегунду не должен судить.
А до ЧМ не было понятно? Он и Эрнандес Эрнандес две подружки. Соревнуются кто хуже
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Владддд
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Узнав что будет судить Лаос хотел же блин оплатить матч и посмотреть на Окко... Зря передумал по ходу. Кто смотрел подскажите, он там по делу нараздавал, или опять шоу устроил?
так все по делу, а если сливогрол или барсабой, то доволен не будешь, с криками бегать, что засудили или тех или тех
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atomio
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походу на матчи Лаоса надо у буков ставки на ЖК ставить ТБ всегда
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ZaSvabody
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Ответ miguel_diaz
Там где Барселона там разговоры о том,что Барселона не обсуждает судей...
Может, помолчать? Реал побеждает при блевотной игре благодаря пенальти и красной карточке. Барселона при тотаьном доминировании тоже получает пенальти, только в свои ворота. И игрока Барселоны удаляют. Смотри дальше блевотный футбол и получай удовольствие от левых пеналей.
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otchim kaloeda
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Кто нибудь знает домащний адрес Лаоса?
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Вячеслав Новиков
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Всё по делу сказал, реализация ужасная и нет к сожалению характера у команды, печально конечно, испортили весь праздник
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Евгений Романов
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Узнав что будет судить Лаос хотел же блин оплатить матч и посмотреть на Окко... Зря передумал по ходу. Кто смотрел подскажите, он там по делу нараздавал, или опять шоу устроил?
Опять шоу - как обычно
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yarmuck
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Узнав что будет судить Лаос хотел же блин оплатить матч и посмотреть на Окко... Зря передумал по ходу. Кто смотрел подскажите, он там по делу нараздавал, или опять шоу устроил?
Конечно, шоу устроил. Фамилию ему надо поменять на Хаос
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gPk
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Узнав что будет судить Лаос хотел же блин оплатить матч и посмотреть на Окко... Зря передумал по ходу. Кто смотрел подскажите, он там по делу нараздавал, или опять шоу устроил?
Шоу.Где нужно было давать жёлтые карточки - даже не свистел.Зато где жёлтых и близко не было , они почему то были показаны..
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miguel_diaz
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Там где Барселона там разговоры о том,что Барселона не обсуждает судей...
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Будь Мужиком
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Смотрел почти все матчи Барселоны. Жду когда назначат нормально тренера...(((((
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Дэни Леви Де Лаурентис
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Узнав что будет судить Лаос хотел же блин оплатить матч и посмотреть на Окко... Зря передумал по ходу. Кто смотрел подскажите, он там по делу нараздавал, или опять шоу устроил?
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Dmitriy6354
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Ещё с чм все понятно было, что даже сегунду не должен судить.
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-5
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