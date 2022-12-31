Хави о судье Матеу Лаосе в матче с «Эспаньолом»: «Он раздавал бессмысленные карточки, игра вышла из-под контроля. Но я не виню его, ничья – наша вина»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с « ».

Каталонское дерби в 15-м туре завершилось ничьей со счетом 1:1. Главный арбитр игры показал красные карточки защитнику «Барсы» Жорди Альбе и игрокам «Эспаньола» Винисиусу Соузе и Леандро Кабрере. ВАР отменил удаление последнего.

«Мы сбавили темп, ничья – наша вина, дело в ошибках и эффективности. Нужно решать исход игры раньше. Сегодня мы потеряли два очка.

[Матеу Лаос] – судья, который доминирует и контролирует матчи, но сегодня он упустил контроль, и я сказал ему об этом. Он раздавал бессмысленные карточки. Судья должен быть спокойным, хладнокровным… И это обычно характерно для него, но не сегодня. Игра вышла из-под контроля.

Он сказал мне, что рад меня видеть, не более того. Вот почему я говорю, что он рефери, который, кажется, контролирует ситуацию, но сегодня все было не так. Но я ни в чем не виню Матеу, ничья – это наша вина», – сказал .

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