«Ювентус» может пригласить Конте. Тренер «Тоттенхэма» согласится вернуться, если будет предложение

изучит возможность приглашения .

В руководстве «бьянконери» появляются сомнения, что у команды есть будущее с тренером .

Боссы «Юве» считают, что Аллегри, в отличие от Конте, который сейчас тренирует , не способен успешно работать с молодыми футболистами.

Конте, по мнению руководителей туринского клуба, способен вернуть ему утерянную в последние годы ДНК «Ювентуса», отмечает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Также сообщается, что Конте примет предложение своего от бывшего клуба, если оно поступит.

Контракт итальянца с лондонской командой рассчитан до конца этого сезона.