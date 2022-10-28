«Ювентус» может пригласить Конте. Тренер «Тоттенхэма» согласится вернуться, если будет предложение
«Ювентус» изучит возможность приглашения Антонио Конте.
В руководстве «бьянконери» появляются сомнения, что у команды есть будущее с тренером Массимилиано Аллегри.
Боссы «Юве» считают, что Аллегри, в отличие от Конте, который сейчас тренирует «Тоттенхэм», не способен успешно работать с молодыми футболистами.
Конте, по мнению руководителей туринского клуба, способен вернуть ему утерянную в последние годы ДНК «Ювентуса», отмечает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Также сообщается, что Конте примет предложение своего от бывшего клуба, если оно поступит.
Контракт итальянца с лондонской командой рассчитан до конца этого сезона.
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