«Тоттенхэм» предложит Конте повышение зарплаты на 1 млн фунтов в год и двух новичков в январе, чтобы убедить его остаться

« » предложит новый контракт с повышением зарплаты.

«Шпоры» готовы поднять зарплату итальянского специалиста на 1 миллион фунтов стерлингов в год. Также сообщается, что клуб готов подписать двух новых игроков в зимнее трансферное окно, чтобы усилить команду.

Однако Конте не торопится с подписанием нового контракта. Он хочет убедиться, что его поддержат не только в январе, но и в летнее трансферное окно. Кроме того, решение итальянского специалиста будет зависеть от пожеланий его семьи, которая по-прежнему проживает в Италии.

Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. В текущем сезоне клуб под его руководством вышел в плей-офф Лиги чемпионов и идет на 4-м месте в турнирной таблице после 15 туров.

Соглашение тренера со «шпорами» действует до конца текущего сезона и может быть продлено еще на 12 месяцев.

Конте о трансферах: «Чтобы претендовать на трофеи, нужны игроки высокого уровня. Есть примеры «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Челси»