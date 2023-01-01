Ромелу Лукаку: «Индзаги знает, как пробудить во мне льва»
Ромелу Лукаку рассказал о работе с главным тренером «Интера» Симоне Индзаги.
«Я хорошо лажу с ним, потому что он знает, как стимулировать игроков. Он знает, как пробудить во мне льва. Иногда он провоцирует меня, да. И это хорошо.
У нас хорошие отношения. Он знает, что я его очень уважаю. Индзаги много лет тренировал моего брата в «Лацио», и они всегда хорошо ладили.
Мы хотим добиться хороших результатов для клуба и для болельщиков. Хотим добиться хороших результатов в ближайшие шесть месяцев и работаем для этого», – сказал форвард «Интера».
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