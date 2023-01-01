Ромелу Лукаку: «Индзаги знает, как пробудить во мне льва» 

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку рассказал о работе с главным тренером «Интера» Симоне Индзаги.

«Я хорошо лажу с ним, потому что он знает, как стимулировать игроков. Он знает, как пробудить во мне льва. Иногда он провоцирует меня, да. И это хорошо.

У нас хорошие отношения. Он знает, что я его очень уважаю. Индзаги много лет тренировал моего брата в «Лацио», и они всегда хорошо ладили.

Мы хотим добиться хороших результатов для клуба и для болельщиков. Хотим добиться хороших результатов в ближайшие шесть месяцев и работаем для этого», – сказал форвард «Интера».

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9 комментариев

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Donald J. Trump
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Лакака снова пытается походить на Златана?
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Пирс Морган
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После матча с Хорватией Лукаку нужна мотивация, серьезно?
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Алексей Ненахов
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Где то напрягся Дзюба
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Совесть Черданцева
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Индзаги = Конте?
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Семён Жуйло
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Ответ Evgen_Hazard
У Льва 4 лапы и хвост, а у тебя 3 ноги. Ничего не выйдет изначально
Шутка повторённая дважды становится глупостью. Ты повторил в 100500 раз. На тебе картинку, потренеруй интеллект, поищи там третью ногу.
https://i2-prod.dailystar.co.uk/incoming/article28124773.ece/ALTERNATES/s615b/0_Screenshot-2022-09-30-at-154124.jpg
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Evgen_Hazard
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У Льва 4 лапы и хвост, а у тебя 3 ноги. Ничего не выйдет изначально
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Rotick
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Если тебе всегда нужна дополнительная мотивация, тогда для чего все это ?
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Eziz Caryew
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Ты хоть регулярно играй для начала
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arsenal.ave
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