Ромелу Лукаку: «Индзаги знает, как пробудить во мне льва» 

рассказал о работе с главным тренером «Интера» .

«Я хорошо лажу с ним, потому что он знает, как стимулировать игроков. Он знает, как пробудить во мне льва. Иногда он провоцирует меня, да. И это хорошо.

У нас хорошие отношения. Он знает, что я его очень уважаю. Индзаги много лет тренировал моего брата в «Лацио», и они всегда хорошо ладили.

Мы хотим добиться хороших результатов для клуба и для болельщиков. Хотим добиться хороших результатов в ближайшие шесть месяцев и работаем для этого», – сказал форвард « ».