«Эспаньол» набрал очко на поле «Барсы» впервые с 2009 года
«Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол» на «Камп Ноу» в матче, состоявшемся в рамках 15-го тура Ла Лиги.
Гостям удалось прервать продолжительную серию неудачных игр на поле соперника по дерби. В прошлый раз «Эспаньол» набирал очки на «Камп Ноу» 21 февраля 2009 года, тогда «попугаи» выиграли со счетом 2:1.
Серия побед «Барселоны» в домашних дерби насчитывала 14 матчей.
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