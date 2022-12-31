«Эспаньол» набрал очко на поле «Барсы» впервые с 2009 года

« » не смогла обыграть «Эспаньол» на «Камп Ноу» в матче, состоявшемся в рамках 15-го тура .

Гостям удалось прервать продолжительную серию неудачных игр на поле соперника по дерби. В прошлый раз « » набирал очки на « » 21 февраля 2009 года, тогда «попугаи» выиграли со счетом 2:1.

Серия побед «Барселоны» в домашних дерби насчитывала 14 матчей.

«Барса» споткнулась в дерби – год заканчивает вровень с «Реалом». Хави зол на судей, но не винит их

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