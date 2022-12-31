«Эспаньол» набрал очко на поле «Барсы» впервые с 2009 года

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига Камп Ноу Футбол

«Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол» на «Камп Ноу» в матче, состоявшемся в рамках 15-го тура Ла Лиги.

Гостям удалось прервать продолжительную серию неудачных игр на поле соперника по дерби. В прошлый раз «Эспаньол» набирал очки на «Камп Ноу» 21 февраля 2009 года, тогда «попугаи» выиграли со счетом 2:1.

Серия побед «Барселоны» в домашних дерби насчитывала 14 матчей.

«Барса» споткнулась в дерби – год заканчивает вровень с «Реалом». Хави зол на судей, но не винит их

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14 комментариев

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predMBAPPE
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Ответ Vitalik Barbacari
да, видел как Лоас в конце матча специально из убойной позиции 2 раза не забил гол.
Пи###ас!
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predMBAPPE
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Поздравляем Эспаньол
Я был лучшего мнения о лучшем болельщики мадридского Реала)))
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Emin Aliev
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Хави знатный продолжатель дела Кумана по установки рекордов, разница лишь в том, что ему игроков купили почти на 200 млн, а вот все равно рекорды за рекордами
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Iuasamotu
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Барса, это сплошной источник разочарований. Большая просьба к спортсу не размещать материалы об этом клубе, пока они не выиграют Ла Лигу или хотя бы Лигу Европы
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Okaka
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Хави все рекорды побьет
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Итачи Учиха
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Пусть Лаосу скажут спасибо
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Vitalik Barbacari
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Ответ rigobersong
Лаос набрал очко:)
да, видел как Лоас в конце матча специально из убойной позиции 2 раза не забил гол.
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Дмитрий Гудков
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Ответ rigobersong
Лаос набрал очко:)
Очко Лаоса перешло в зрительный зал
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rigobersong
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Поздравляем Эспаньол
А Голландию чего не поздравил?:)🤣🤣🤣
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rigobersong
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Лаос набрал очко:)
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Direct free kick
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Ответ Барсик Юрана
Лаосу можно памятник ставить за такое
Лаос тот кто тащил аргов в 1/4 ЧМ
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5rnk2r9wwp
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Вырвали очко у хави
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ARIGAMI ARIGAMI
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Поздравляем Эспаньол
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Барсик Юрана
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Лаосу можно памятник ставить за такое
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