«Реал» и «Барселона» сравнялись по очкам в Ла Лиге. У каталонцев лучше разница мячей, мадридцы выиграли очный матч

«Реал» сравнялся с «Барселоной» по количеству набранных очков в Ла Лиге.

В 15-м туре чемпионата мадридская команда обыграла «Вальядолид» (2:0), а «блауграна» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). Теперь у двух лидеров по 38 очков.

« » остается на 1-м месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице мячей («+28» против «+21»), однако у мадридцев есть преимущество в очных встречах – 16 октября команда Карло Анчелотти победила со счетом 3:1.

После проведения второго очного матча именно результаты в таких встречах станут первым показателем при определении мест в таблице в случае равенства очков.

Следующая игра между «Барселоной» и « » пройдет на «Камп Ноу» 19 марта.

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