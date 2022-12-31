«Реал» и «Барселона» сравнялись по очкам в Ла Лиге. У каталонцев лучше разница мячей, мадридцы выиграли очный матч
«Реал» сравнялся с «Барселоной» по количеству набранных очков в Ла Лиге.
В 15-м туре чемпионата Испании мадридская команда обыграла «Вальядолид» (2:0), а «блауграна» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). Теперь у двух лидеров по 38 очков.
«Барселона» остается на 1-м месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице мячей («+28» против «+21»), однако у мадридцев есть преимущество в очных встречах – 16 октября команда Карло Анчелотти победила со счетом 3:1.
После проведения второго очного матча именно результаты в таких встречах станут первым показателем при определении мест в таблице в случае равенства очков.
Следующая игра между «Барселоной» и «Реалом» пройдет на «Камп Ноу» 19 марта.
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Вся борьба еще впереди
ЧТо за Камп ноу?
Тчуамени который показывает высокий уровень 3 года подряд , и Энцо Фернандес который засверкал только в ЧМ.
в противостоянии болел Барселоны и Реала!
Пусть Лаос и знатный чудик, но свои моменты надо забивать
Ну ничего,уже в следующем туре хозяин банкрота вернёт себе законное первое место)