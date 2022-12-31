«Реал» и «Барселона» сравнялись по очкам в Ла Лиге. У каталонцев лучше разница мячей, мадридцы выиграли очный матч

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» сравнялся с «Барселоной» по количеству набранных очков в Ла Лиге. 

В 15-м туре чемпионата Испании мадридская команда обыграла «Вальядолид» (2:0), а «блауграна» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). Теперь у двух лидеров по 38 очков.

«Барселона» остается на 1-м месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице мячей («+28» против «+21»), однако у мадридцев есть преимущество в очных встречах – 16 октября команда Карло Анчелотти победила со счетом 3:1. 

После проведения второго очного матча именно результаты в таких встречах станут первым показателем при определении мест в таблице в случае равенства очков. 

Следующая игра между «Барселоной» и «Реалом» пройдет на «Камп Ноу» 19 марта. 

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24 комментария

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Donald Subanov
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Ответ Рамзан Мержоев
Видел я немалое количество фанатов Барселоны, когда им удалось опередить Реал на жалкие два очка. Уже начинали короновать свой клуб титулом Ла Лиги, когда как больше половины матчей ещё впереди. Ещё многое может поменяться как в пользу Реала так и в пользу Барсы
Не смеши. Кто в здравом уме будет короновать после 14 утра когда впереди еще 24 игр.
Вся борьба еще впереди
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Donald Subanov
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Ответ ßd ßy
И доказывает всем что Энцо Фернандес лучше Тчуамени. Тчуамени который показывает высокий уровень 3 года подряд , и Энцо Фернандес который засверкал только в ЧМ.
Ты вообще нормальный? Причем тут тчуамени?
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Cevin Cigan
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Ответ fcb812
Посмотрим сколько ваши танцы продлятся
Реал не остановить!!!
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Dexter Dallas
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С каких пор сталион Барселоны называется не спотифай арена?
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воен
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"Следующая игра между «Барселоной» и «Реалом» пройдет на «Камп Ноу» 19 марта."

ЧТо за Камп ноу?
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Dima Maznev
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Кто в курсе в чём смысл сейчас считать по разнице ,а потом по личным встречам ? Почему изначально нельзя вести учёт по личным встречам ?
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ßd ßy
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Ответ Donald Subanov
Я не злорадствую в отличии от сливочных
И доказывает всем что Энцо Фернандес лучше Тчуамени.
Тчуамени который показывает высокий уровень 3 года подряд , и Энцо Фернандес который засверкал только в ЧМ.
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ßd ßy
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Ответ Donald Subanov
Я не злорадствую в отличии от сливочных
Я не злорадствую... Люди которые говорят что Педри гений, и в качестве доказательств приводят пример турнирную таблицу.
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Рамзан Мержоев
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Ответ Donald Subanov
Я не злорадствую в отличии от сливочных
Видел я немалое количество фанатов Барселоны, когда им удалось опередить Реал на жалкие два очка. Уже начинали короновать свой клуб титулом Ла Лиги, когда как больше половины матчей ещё впереди. Ещё многое может поменяться как в пользу Реала так и в пользу Барсы
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Яхай-Бле
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Ответ Ильдар Гимадеев
А почему Левандовский играл ?он же был удален в 14 туре ?что еще за новые правила
Это другое, главное сделать теперь вид, чтл Лаос виноват во всем
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инок
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Всем форумчанам желаю Мира в Новом Году, как и
в противостоянии болел Барселоны и Реала!
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Нефанатик
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Спортс, проявите уважения к фанатам Барсы и пишите название стадиона правильно.
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corazón blanco
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Воспитанники Мадрида забивали в дерби Каталонии и подарили болельщикам Мадрида ничью. Нас ждём прекрасная битва в следующем году, надеюсь будет она до последнего тура! Всех с Наступающим Новым Годом любители Примеры!
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Ильдар Гимадеев
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А почему Левандовский играл ?он же был удален в 14 туре ?что еще за новые правила
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marshalericsson1357
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Ответ Demn213
Барселона почти 70 минут катает вату, как будто ведёт со счётом 3:0. Итог закономерен. Команда Хави сама отдала очки. А глядя на МЮ Тен Хага, сдаётся мне, что и в еврокубках недолго мучиться осталось. Вот и получается, что без Ла Лиги в конце сезона встанет вопрос об увольнении тренера, при этом у руководства будет большой соблазн в лице свободного Тухеля.
Ну советы у барсы были и в первые 70 минут, хромает реализация. Согласен лишь в том, что барса сама виновата.
Пусть Лаос и знатный чудик, но свои моменты надо забивать
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argentinakomandamraz
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На самом деле мне нравится, когда Барселона сильная, хотя бы есть смысл смотреть ла лИгу, не только ради количества голов Бенза)
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Donald Subanov
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Ответ Рамзан Мержоев
Вам советую того же
Я не злорадствую в отличии от сливочных
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Robs8n Madrid
Не долго музыка играла, не долго куле танцевали.
Ну начинается колесо генотьбы, то одни танцуют, то другие, эх, уже скучаю по спокойным денькам ЧМ🙌
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Demn213
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Барселона почти 70 минут катает вату, как будто ведёт со счётом 3:0. Итог закономерен. Команда Хави сама отдала очки. А глядя на МЮ Тен Хага, сдаётся мне, что и в еврокубках недолго мучиться осталось. Вот и получается, что без Ла Лиги в конце сезона встанет вопрос об увольнении тренера, при этом у руководства будет большой соблазн в лице свободного Тухеля.
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Рамзан Мержоев
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Ответ Donald Subanov
Кто лучше танцевал узнаем в конце сезона. Пока советую не злорадствовать, судьба может и наказать
Вам советую того же
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Donald Subanov
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Ответ Robs8n Madrid
Не долго музыка играла, не долго куле танцевали.
Кто лучше танцевал узнаем в конце сезона. Пока советую не злорадствовать, судьба может и наказать
+36
-15
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fcb812
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Ответ Robs8n Madrid
Не долго музыка играла, не долго куле танцевали.
Посмотрим сколько ваши танцы продлятся
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белошип
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Реал растоптал середняк в класико но идёт 2м))
Ну ничего,уже в следующем туре хозяин банкрота вернёт себе законное первое место)
+6
-11
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Robs8n Madrid
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Не долго музыка играла, не долго куле танцевали.
+43
-39
+4
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