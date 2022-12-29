«Реал» заработал 160,85 млн евро, «Барса» – 160,13 млн на продаже телеправ в Ла Лиге-21/22. 20 клубов сообща выручили 1,4 млрд

Опубликованы доходы клубов Ла Лиги от продажи телевизионных прав в сезоне-2021/22.

Общий доход 20 клубов Ла Лиги составил 1,43 миллиарда евро. Больше всего на телеправах заработал мадридский «Реал» – 160,85 млн евро. Второе место по этому показателю принадлежит «Барселоне» – 160,13 млн. «Атлетико» на продаже телевизионных прав в прошедшем сезоне заработал 130,31 млн евро. Меньше всех в заработал « » – 45,86 млн евро.

По сравнению с сезоном-2020/21 доходы «Барселоны» и « » в прошедшем сезоне оказались ниже (в сезоне-20/21 они составляли 165,6 и 163 млн евро соответственно).

Кроме того, «Барса», «Реал» и « » входят в число европейских команд с наибольшим доходом от продажи телевизионных прав. По этому показателю они превосходят любой клуб Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1 и находятся на уровне «Большой шестерки» АПЛ.

По сравнению с сезоном-2016/17 доходы Ла Лиги в целом выросли на 15%, тогда как – только на 5%.

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