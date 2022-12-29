«Реал» заработал 160,85 млн евро, «Барса» – 160,13 млн на продаже телеправ в Ла Лиге-21/22. 20 клубов сообща выручили 1,4 млрд

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига телевидение Райо Вальекано деньги Футбол

Опубликованы доходы клубов Ла Лиги от продажи телевизионных прав в сезоне-2021/22.

Общий доход 20 клубов Ла Лиги составил 1,43 миллиарда евро. Больше всего на телеправах заработал мадридский «Реал» – 160,85 млн евро. Второе место по этому показателю принадлежит «Барселоне» – 160,13 млн. «Атлетико» на продаже телевизионных прав в прошедшем сезоне заработал 130,31 млн евро. Меньше всех в Ла Лиге заработал «Райо Вальекано» – 45,86 млн евро.

По сравнению с сезоном-2020/21 доходы «Барселоны» и «Реала» в прошедшем сезоне оказались ниже (в сезоне-20/21 они составляли 165,6 и 163 млн евро соответственно).

Кроме того, «Барса», «Реал» и «Атлетико» входят в число европейских команд с наибольшим доходом от продажи телевизионных прав. По этому показателю они превосходят любой клуб Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1 и находятся на уровне «Большой шестерки» АПЛ.

По сравнению с сезоном-2016/17 доходы Ла Лиги в целом выросли на 15%, тогда как АПЛ – только на 5%.

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10 комментариев

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Direct free kick
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Узурпаторское деление доходов между 2 мешками - бич ла лиги
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grek087
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Весь мир хочет смотреть Реал, Барсу, Атлетико, ман сити, МЮ, Ливерпуль и Челси. И только определённые великие футболисты считают, что Лига 1 это самое достойное продолжение карьеры.
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VEN FIFA
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Только вот доходы выросли благодаря их продаже на 50 лет под бешеные условия для клубов
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#SharkTeam
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Ответ Кино Музыка
Интерес к ним действительно больше, чем к другим клубам лиги. Все справедливо.
в АПЛ Сити тоже интереснее чем норвич с 20-го места. Разницу глянешь?
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Кино Музыка
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Интерес к ним действительно больше, чем к другим клубам лиги. Все справедливо.
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Artuom Batishev
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Ответ corazón blanco
Это конечно все здорово, но надо чтобы и остальные клубы в Примере подтягивались к таким показателям. Слишком большой разрыв между командами верхней турнирной таблицы и его подвала. В Англии последняя команда получает около 100 миллионов.
Топы Испании явно с этим не согласны и пересматривать условия не будут. Плевать им на остальные клубы Ла Лиги.
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corazón blanco
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Это конечно все здорово, но надо чтобы и остальные клубы в Примере подтягивались к таким показателям. Слишком большой разрыв между командами верхней турнирной таблицы и его подвала. В Англии последняя команда получает около 100 миллионов.
+8
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Eden Hazard
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и теперь 25 лет Барса будет получать на 25 процентов меньше , уверяя что это ничтожно.
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Alex Titov
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Повод для нового рычага
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Пако
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«Реал» и «Барселоне» вне конкуренции в этих вопросах.
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