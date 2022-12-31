Иско предложили «Салернитане». Клуб размышляет над трансфером

может продолжить карьеру в Серии А.

Полузащитник, перешедший в «Севилью» в августе, в декабре расторг контракт с клубом. Представители игрока предложили его услуги «Салернитане».

Президент и спортивный директор итальянского клуба раздумывают над трансфером. Зарплата испанца в новом клубе может составить 1,5-1,8 миллиона евро за сезон.

Помимо «Салернитаны», в подписании хавбека заинтересованы еще 5 или 6 клубов.

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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