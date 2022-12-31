Иско предложили «Салернитане». Клуб размышляет над трансфером
Иско может продолжить карьеру в Серии А.
Полузащитник, перешедший в «Севилью» в августе, в декабре расторг контракт с клубом. Представители игрока предложили его услуги «Салернитане».
Президент и спортивный директор итальянского клуба раздумывают над трансфером. Зарплата испанца в новом клубе может составить 1,5-1,8 миллиона евро за сезон.
Помимо «Салернитаны», в подписании хавбека заинтересованы еще 5 или 6 клубов.
Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Всем форумчанам желаю Мира в новом году!