Иско предложили «Салернитане». Клуб размышляет над трансфером

Теги Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Салернитана Иско Футбол

Иско может продолжить карьеру в Серии А. 

Полузащитник, перешедший в «Севилью» в августе, в декабре расторг контракт с клубом. Представители игрока предложили его услуги «Салернитане». 

Президент и спортивный директор итальянского клуба раздумывают над трансфером. Зарплата испанца в новом клубе может составить 1,5-1,8 миллиона евро за сезон. 

Помимо «Салернитаны», в подписании хавбека заинтересованы еще 5 или 6 клубов. 

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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7 комментариев

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!!!Bata!!!
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Ответ misha___97
К сожалению, в современном футболе классические десятки, играющие на чистых мячах больше не востребованы. Кто-то меняет свой стиль игры и адаптируется, а кто-то нет. Сколько таких креативных ребят: Иско, Хамес, Гётце первые кто сразу приходят на ум
Для подобных игроков есть тренеры исповедующие старый метод игры, такие как Масимилиано Алегри, Марко Джампаоло, Эррера и прочие тренеры.
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Ovsyankin
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Ответ misha___97
К сожалению, в современном футболе классические десятки, играющие на чистых мячах больше не востребованы. Кто-то меняет свой стиль игры и адаптируется, а кто-то нет. Сколько таких креативных ребят: Иско, Хамес, Гётце первые кто сразу приходят на ум
Если сравнить эти 10 с 10 из 90х-00х, то вывод сам собой напрашивается), уровень просто просел.
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инок
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Пока Салернитана размышляет, выпью 3 рюмку провожая старый год. Он был плохим, не считая ЧМ.
Всем форумчанам желаю Мира в новом году!
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7k7cd5d5gq
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Ответ error505
Карьеру Иско можно описать так: Из князи в грязи
Из грязи в князи и обратно
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corazón blanco
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Не поедет, если летом не захотел рассматривать предложения Милана и Ромы, то и сейчас не будет. Сара Сальмо живёт в Испании, поэтому от своей любви он не будет уезжать.
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-2
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misha___97
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К сожалению, в современном футболе классические десятки, играющие на чистых мячах больше не востребованы. Кто-то меняет свой стиль игры и адаптируется, а кто-то нет. Сколько таких креативных ребят: Иско, Хамес, Гётце первые кто сразу приходят на ум
+2
-1
+1
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error505
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Карьеру Иско можно описать так: Из князи в грязи
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