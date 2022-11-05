«Рома» хочет подписать Ауара. Трансфер могут оформить за 2-3 млн евро уже в зимой

заинтересована в трансфере хавбека .

Римляне достигли принципиального соглашения с окружением игрока, и он может приехать в июне бесплатно.

Но, учитывая истекающий контракт игрока с «Лионом», «Рома» может забрать игрока уже в январе, с выплатой компенсации французскому клубу.

Спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту опережает в этом вопросе ряд испанских клубов, также заинтересованных в приобретении полузащитника, в частности , и «Севилью». Переговоры могут начаться во время перерыва на ЧМ-2022.

Агенты 25-летнего Уссема Ауара требуют высокую зарплату, но сейчас ведется работа по поиску решения. «Рома» может заплатить два или три миллиона евро, чтобы заполучить игрока за шесть месяцев до истечения его контракта.

«Рома» уже интересовалась французским полузащитником в летнее трансферное окно.