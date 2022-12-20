«Севилья» и Иско расторгнут контракт в ближайшее время. Экс-хавбек «Реала» перешел в клуб в августе

покинет «Севилью».

По информации Marca, в ближайшее время клуб объявит о прекращении сотрудничества с полузащитником. Контракт на два сезона, заключенный в августе этого года, будет расторгнут.

Ранее сообщалось, что у игрока возник конфликт со спортивным директором «Севильи» Рамоном Родригесом Мончи.

В составе андалусийского клуба Иско провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.