«Севилья» и Иско расторгнут контракт в ближайшее время. Экс-хавбек «Реала» перешел в клуб в августе
Иско покинет «Севилью».
По информации Marca, в ближайшее время клуб объявит о прекращении сотрудничества с полузащитником. Контракт на два сезона, заключенный в августе этого года, будет расторгнут.
Ранее сообщалось, что у игрока возник конфликт со спортивным директором «Севильи» Рамоном Родригесом Мончи.
В составе андалусийского клуба Иско провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.
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