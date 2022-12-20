«Севилья» и Иско расторгнут контракт в ближайшее время. Экс-хавбек «Реала» перешел в клуб в августе

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Иско покинет «Севилью». 

По информации Marca, в ближайшее время клуб объявит о прекращении сотрудничества с полузащитником. Контракт на два сезона, заключенный в августе этого года, будет расторгнут. 

Ранее сообщалось, что у игрока возник конфликт со спортивным директором «Севильи» Рамоном Родригесом Мончи. 

В составе андалусийского клуба Иско провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами. 

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