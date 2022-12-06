Это′О ногой ударил мужчину, снимавшего его возле стадиона после матча Бразилии и Южной Кореи

ударил мужчину около стадиона в Катаре.

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи», возглавляющий Камерунскую федерацию футбола (Fecafoot), вступил в конфликт с молодым человеком после матча 1/8 финала между Бразилией и Южной Кореей (4:1).

Когда 41-летний камерунец, посол ФИФА, покидал стадион, несколько болельщиков подошли к нему для того, чтобы сделать фото. Среди них появился мужчина с камерой и стал снимать Это′О.

Самюэлю это не понравилось. Человек из окружения Это′О вырвал у мужчины камеру. Сам камерунец стал двигаться в сторону парня и что-то требовать у него. Затем он ударил его ногой.

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