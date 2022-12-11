Федерация футбола Камеруна обвинила журналиста в шантаже Это′О на 25 тысяч евро. Молина назвал это ложью и намерен подать иск
Самюэль Это’О подвергся шантажу – якобы от имени французского журналиста Ромена Молины.
Как утверждает Камерунская федерация футбола, некто, представившийся Молиной, требовал у Это’О деньги, угрожая публикацией компрометирующих материалов.
«Этот человек утверждал, что у него есть документы и флешка, содержащие аудиозаписи и телефонные разговоры, наносящие ущерб имиджу Федерации, а также ее президента.
Он добавил, что готов отказаться от публикации этих материалов в случае выплаты в размере 25 тысяч евро», – говорится в заявлении Камерунской федерации футбола (Fecafoot).
Позже Ромен Молина отреагировал на обвинения в социальных сетях.
«Это ложные обвинения. Мой адвокат подаст иск. И если Самюэль Это’О захочет бороться с коррупцией и насилием в камерунском футболе, у него есть мой номер», – написал журналист в своем твиттере.
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