Федерация футбола Камеруна подтвердила отстранение Онана, заявив о «полной поддержке» Сонга
Федерация футбола Камеруна объяснила исключение вратаря Андре Онана из сборной.
«Сообщаем, что, в соответствии с решением главного тренера сборной Камеруна Ригобера Сонга, футболист Андре Онана временно отстранен от команды по дисциплинарным причинам.
Федерация футбола Камеруна вновь заявляет о полной поддержке главного тренера и его штаба в вопросе применения политики недопущения дисциплинарных нарушений и поддержания сплоченности коллектива», – сказано в заявлении.
Онана поругался с тренером Камеруна и покинул ЧМ. А ведь у него была важная роль – пасовал лучше центральных защитников
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