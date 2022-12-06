Это′О ударил ногой блогера после оскорблений и обвинений в подкупе судьи матча за выход на ЧМ Алжир – Камерун. Пострадавший обратился в полицию Катара

Стали известны причины нападения на мужчину в Катаре.

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи», возглавляющий Камерунскую федерацию футбола (Fecafoot), вступил в конфликт с молодым человеком после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей (4:1).

41-летний камерунец, посол ФИФА, около стадиона ногой ударил мужчину, снимавшего его.

Пострадавшим оказался алжирский блогер Sadouni SM. Поводом для конфликта стали вопросы блогера Самюэлю о судействе арбитра из Гамбии в матче плей-офф отборочного турнира в Африке к чемпионату мира.

Первая игра 25 марта завершилась победой Алжира на выезде (1:0). 29 марта уступил дома (1:2), пропустив на 124-й минуте, и на вышли камерунцы. Главным арбитром того матча был Бакари Папа Гассама.

Как утверждает Actu Cameroun, Sadouni SM оскорбил Это′О и обвинил в подкупе судьи. Глава Fecafoot просил алжирца остановиться, но тот не послушался. После этого Это′О ударил блогера.

Мужчина написал заявление на Это′О в катарскую полицию. Он сказал, что получил несколько царапин, также у него болит челюсть.

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