Это’O извинился за драку с болельщиком: «Меня и камерунских фанатов оскорбляют без всякой причины. Прошу прощения, что вышел из себя»

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Самюэль Это’O извинился за драку с блогером после матча Бразилии и Южной Кореи на ЧМ-2022.

«У меня произошла жесткая стычка с человеком, который, вероятно, был болельщиком из Алжира.

Я хотел бы извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал таким образом, это не соответствует моей личности.

Меня оскорбили и обвинили в мошенничестве без каких-либо доказательств. По той же причине оскорблениям на этом турнире подвергались и камерунские болельщики. Я обещаю продолжать сопротивляться провокациям и ежедневным преследованиям некоторых алжирских болельщиков.

Не спорю, поражение Алжира [в матче отбора на ЧМ-2022] было жестоким, но полностью соответствовало правилам и спортивной этике.

Я призываю власти Алжира и руководство футбольной федерации сделать все, что в их силах, чтобы прекратить конфликт и не допустить серьезных проблем.

Болельщикам сборной Алжира я желаю обрести покой и преодолеть разочарование от болезненного поражения, которое уже позади», – написал президент Камерунской федерации футбола в твиттере на английском и французском языках.

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