«Ловрен показывает нацистские жесты, оскорбляя православный народ Сербии. Каково ему играть в православной России?» Сербский журналист о приветствии усташей от игрока «Зенита»

Сербский журналист прокомментировал инцидент с участием .

Защитник «Зенита» и во время вечеринки сборной Хорватии демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшйе с Германией и Италией.

«Не только Ловрен пел нацистские и националистические кричалки, и у тренера хорватов Далича тоже была похожая вспышка. Отметился этим идиотским поступком и Брозович.

Честно говоря, не знаю, какие у них мотивы, кроме как десятилетий ненависти по отношению к сербам. Ловрен показывает нацистские жесты, тем самым оскорбляя православный народ . Тогда каково ему играть в такой же православной России?

Трудно объяснить, зачем тренер и игроки сборной Хорватии, занявшие третье место на в Катаре, «отмечают» этот успех, вспоминая войну 30-летней давности. Эта выходка лишь еще раз показывает, что наш мир глуп, а человеческая тупость безгранична.

Сербский писатель Йован Дучич однажды написал: « – самые смелые люди в мире, но не потому, что они ничего не боятся, а потому, что они ничего не стыдятся»… К сожалению, эта великая истина характерна и для нынешнего поколения хорватов», – сказал журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович.