«Ловрен показывает нацистские жесты, оскорбляя православный народ Сербии. Каково ему играть в православной России?» Сербский журналист о приветствии усташей от игрока «Зенита»

Теги Зенит Интер премьер-лига Россия серия А Италия Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия Деян Ловрен ЧМ-2022 Марцело Брозович Политика Футбол

Сербский журналист прокомментировал инцидент с участием Деяна Ловрена.

Защитник «Зенита» и Марцело Брозович во время вечеринки сборной Хорватии демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшйе с Германией и Италией.

«Не только Ловрен пел нацистские и националистические кричалки, и у тренера хорватов Далича тоже была похожая вспышка. Отметился этим идиотским поступком и Брозович.

Честно говоря, не знаю, какие у них мотивы, кроме как десятилетий ненависти по отношению к сербам. Ловрен показывает нацистские жесты, тем самым оскорбляя православный народ Сербии. Тогда каково ему играть в такой же православной России?

Трудно объяснить, зачем тренер и игроки сборной Хорватии, занявшие третье место на ЧМ-2022 в Катаре, «отмечают» этот успех, вспоминая войну 30-летней давности. Эта выходка лишь еще раз показывает, что наш мир глуп, а человеческая тупость безгранична.

Сербский писатель Йован Дучич однажды написал: «Хорваты – самые смелые люди в мире, но не потому, что они ничего не боятся, а потому, что они ничего не стыдятся»… К сожалению, эта великая истина характерна и для нынешнего поколения хорватов», – сказал журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович.

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57 комментариев

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Vitto
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Ответ Direct free kick
Что ультраправые, что леваки враги цивилизации
Что сербы, что армяне...
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Creker
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Если что-то говорит серб какой-то, можно смело пропускать и не относится к этому серьезно.
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Burel
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Только я не понял, при чём здесь религия вообще
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Dima
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Ответ xDe xDe
Может быть, Ловрен и Брозович действительно орали что-то по-фашистски - не знаю, не видел. Но при чём тут православие вообще? Расскажите кто-нибудь этому сербу, что, внезапно, в России и Сербии не все (!) православные. А ещё существуют русские и сербские (!!) нацики. Причём они бывают ещё и (!!!) православными. Мир этого журналиста никогда не будет прежним :)
Ви все врете, агент укролэнда: в прекрасной православной Росси ни существует ни нацизма, ни национализма, ни фашизма. Существует только любовь к фразам: мы лучшая нация, русские лучшие по крови и т..п
Особенно нет бритоголовых с татухами, имеющих любовь к солнцу, на фан.секторе
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Тюменец
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В России он играет. Все, что он не в России показывает, пока играет хорошо, его дело.
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zzzeeerrrooo
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Ответ Иван Новиков
Нацист в самом расистском клубе мира - всё норм.
Бильбао вышел из чата
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Romuliq
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Ответ qqblt
Какой бред. У хорватов и сербов именно вражда на крови и именно по этому поводу. Не надо тут про многоконфессиональность
Да там дело в войне вообще-то, а не религии. Хотели независимость
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ws357
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Ответ Alexander Mav
Serbia strong
Remove kebab
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qqblt
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Ответ xDe xDe
Может быть, Ловрен и Брозович действительно орали что-то по-фашистски - не знаю, не видел. Но при чём тут православие вообще? Расскажите кто-нибудь этому сербу, что, внезапно, в России и Сербии не все (!) православные. А ещё существуют русские и сербские (!!) нацики. Причём они бывают ещё и (!!!) православными. Мир этого журналиста никогда не будет прежним :)
Какой бред. У хорватов и сербов именно вражда на крови и именно по этому поводу. Не надо тут про многоконфессиональность
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Romuliq
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Ответ xDe xDe
Может быть, Ловрен и Брозович действительно орали что-то по-фашистски - не знаю, не видел. Но при чём тут православие вообще? Расскажите кто-нибудь этому сербу, что, внезапно, в России и Сербии не все (!) православные. А ещё существуют русские и сербские (!!) нацики. Причём они бывают ещё и (!!!) православными. Мир этого журналиста никогда не будет прежним :)
Возможно, что он пытается приплести это, как оскорбление и России. В любом случае Ловрена надо денацифицировать
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xDe xDe
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Может быть, Ловрен и Брозович действительно орали что-то по-фашистски - не знаю, не видел. Но при чём тут православие вообще? Расскажите кто-нибудь этому сербу, что, внезапно, в России и Сербии не все (!) православные. А ещё существуют русские и сербские (!!) нацики. Причём они бывают ещё и (!!!) православными. Мир этого журналиста никогда не будет прежним :)
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Ковид 07.10.52
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Сейчас газподин Медведев все разрулит...скажет. что спорт вне политики и мы не обращаем внимание на личную жизнь футболистов, главное , как он играет в футбол...
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Alexander Mav
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Ответ pvh-82
Россия и Сербия братья навек! Не место усташу и фашисту в России!
Плюсую
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Alexander Mav
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Serbia strong
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Евпатий Романов
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Зенит самый расистский клуб, мало того, что стал прибежищем для нацистов, так ещё русских игроков дискриминируют
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бесдомный понь
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«Зенит» готов продлить контракт с Ловреном до лета 2024 года.
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Доктор Верховцев
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А где посмотреть можно? А то я не знаю, что это за жест. Вдруг я его тоже нечаянно продемонстрирую и меня сочтут нацистом.
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Maxim Vasnechov
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Это основная кричалка хорватских футбольных фанатов. Использовалась в югославских войнах, и появилась примерно тогда же, когда и кричалки чётников.
Что бы к ней ноцызм натянуть, надо очень сильно постараться.
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timohin
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Пошел вон с русской земли!!!
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Юра Ковтун
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Балканцы нормально разожгли на ЧМ. Шакири с орлом, Сербы с флагом в раздевалке, Хорваты с песнями. Но их можно понять - это долго заживать будет.
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sled
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Ответ pvh-82
Я не знаю как такой игрок может играть в России! Мерзость нацистская...
За самую большую зарплату в Лиге? Да легко
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sled
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Ответ pvh-82
Россия и Сербия братья навек! Не место усташу и фашисту в России!
Црвена Звезда в знак протеста откажется от спонсорства Зенита!!!
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Дима Трепутин
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Ответ EziKKo
денацифицировать вместе с клубом за который играет!
Ух ... И слова новые выучили )))
А с вашим клубом что сделать ? Или вы так , на минутку ?))
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sled
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Ответ Крыс Пол
Почему не найдется лидер, который объединит братские югославские народы?
Крайний раз это был хорват
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pvh-82
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Россия и Сербия братья навек! Не место усташу и фашисту в России!
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