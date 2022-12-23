«Ловрен показывает нацистские жесты, оскорбляя православный народ Сербии. Каково ему играть в православной России?» Сербский журналист о приветствии усташей от игрока «Зенита»
Сербский журналист прокомментировал инцидент с участием Деяна Ловрена.
Защитник «Зенита» и Марцело Брозович во время вечеринки сборной Хорватии демонстрировали приветствие усташей – фашистской националистической организации, в годы Второй мировой войны возглавлявшей Независимое государство Хорватия и сотрудничавшйе с Германией и Италией.
«Не только Ловрен пел нацистские и националистические кричалки, и у тренера хорватов Далича тоже была похожая вспышка. Отметился этим идиотским поступком и Брозович.
Честно говоря, не знаю, какие у них мотивы, кроме как десятилетий ненависти по отношению к сербам. Ловрен показывает нацистские жесты, тем самым оскорбляя православный народ Сербии. Тогда каково ему играть в такой же православной России?
Трудно объяснить, зачем тренер и игроки сборной Хорватии, занявшие третье место на ЧМ-2022 в Катаре, «отмечают» этот успех, вспоминая войну 30-летней давности. Эта выходка лишь еще раз показывает, что наш мир глуп, а человеческая тупость безгранична.
Сербский писатель Йован Дучич однажды написал: «Хорваты – самые смелые люди в мире, но не потому, что они ничего не боятся, а потому, что они ничего не стыдятся»… К сожалению, эта великая истина характерна и для нынешнего поколения хорватов», – сказал журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович.
Особенно нет бритоголовых с татухами, имеющих любовь к солнцу, на фан.секторе
Что бы к ней ноцызм натянуть, надо очень сильно постараться.
А с вашим клубом что сделать ? Или вы так , на минутку ?))