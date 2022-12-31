Дешам и глава FFF хотят продолжить сотрудничество. Решение о новом контракте для тренера Франции могут принять 7 января
Дидье Дешам, скорее всего, останется в сборной Франции.
В четверг главный тренер французской команды встретился с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлем Ле Гре. Стороны выразили желание продолжить сотрудничество.
Решение о подписании нового контракта с тренером может быть принято на заседании исполкома FFF, которое состоится 7 января, или позже в этом году – спешки по этому вопросу нет.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством Франция выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021. Также команда вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Может лучше всё-таки уйти на высокой ноте,а то вдруг получится как с Лёвом? Тем более скоро в "МЮ" место освободится.
Честно. Три кубка ЛЧ и хотя бы взял кубок ЧЕ со сборной.
Скромный, и большой души человек