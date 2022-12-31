Дешам и глава FFF хотят продолжить сотрудничество. Решение о новом контракте для тренера Франции могут принять 7 января

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Дидье Дешам, скорее всего, останется в сборной Франции

В четверг главный тренер французской команды встретился с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлем Ле Гре. Стороны выразили желание продолжить сотрудничество. 

Решение о подписании нового контракта с тренером может быть принято на заседании исполкома FFF, которое состоится 7 января, или позже в этом году – спешки по этому вопросу нет. 

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством Франция выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021. Также команда вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.

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7 комментариев

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Pitkin
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Мда... Жёстко кинули Физрана. Пусть теперь портов возглавит и унизит Физршама на Евро-24.
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slow focus
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надо дать Дешаму шанс выиграть евро, чтобы человек флеш-рояль собрал из двух чм и двух че, которые как игрок и тренер выигрывал
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rigobersong
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Ответ человек-муравей человек-физрук
бедный Зизу. хотел очередной халявы но Дешам молодец. не отдает свое детище
Пусть Алжир тренирует:)
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rigobersong
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Всем понятно, что проиграть величайшему игроку в истории футбола не стыдно, и Дешам великолепный тренер ) Который без всяких понтов уже 20 лет тренерует и побеждает:)
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Злобный Конь
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Дншам молодец. Сделал сборную чемпионом мира,на последнем ЧМ довёл обескровленную травмами до финала,где пал жертвой судейсуо-аргентинского беспредела. Неувязочка только с Бензема.

Может лучше всё-таки уйти на высокой ноте,а то вдруг получится как с Лёвом? Тем более скоро в "МЮ" место освободится.
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человек-муравей человек-физрук
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бедный Зизу. хотел очередной халявы но Дешам молодец. не отдает свое детище
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Barsa! bolshe chem klub
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Всё же хочется посмотреть как Зизу будет пилить в сборной Франции.

Честно. Три кубка ЛЧ и хотя бы взял кубок ЧЕ со сборной.

Скромный, и большой души человек
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