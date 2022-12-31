Дешам и глава FFF хотят продолжить сотрудничество. Решение о новом контракте для тренера Франции могут принять 7 января

, скорее всего, останется в сборной Франции.

В четверг главный тренер французской команды встретился с президентом (FFF) Ноэлем Ле Гре. Стороны выразили желание продолжить сотрудничество.

Решение о подписании нового контракта с тренером может быть принято на заседании исполкома FFF, которое состоится 7 января, или позже в этом году – спешки по этому вопросу нет.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством Франция выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021. Также команда вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.

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