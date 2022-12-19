Министр спорта Франции объявила о выступлении игроков сборной перед фанатами в Париже после ЧМ-2022. Глава FFF опроверг ее слова

Глава Федерации футбола Франции сообщил, что встречи сборной после ЧМ-2022 не планируется.

По словам Ноэля Ле Гре, после возвращения во Францию игроки намерены разъехаться по домам, поскольку после поражения они не в настроении праздновать, несмотря на то, что благодарны болельщикам за поддержку.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявляла, что игроки сборной Франции выступят на площади Согласия в центре Парижа, чтобы поблагодарить болельщиков, но не поедут на автобусе по Елисейским полям.

стала серебряным призером , уступив в финале сборной .

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