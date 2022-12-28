«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама летом. Ему дадут 5-летний контракт на 5 млн евро в год

« » хочет подписать на правах свободного агента летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб предложил форварду гладбахской « », который может стать свободным агентом летом, контракт сроком на 5 лет с зарплатой 5 млн евро в год.

В начале января, когда Тюрам сможет официально вести переговоры с другими клубами, «Интер» сделает ему формальное предложение.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он пять раз вышел на замену в матчах сборной Франции и отдал 2 голевах паса, проведя на поле в сумме 147 минут.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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