«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама летом. Ему дадут 5-летний контракт на 5 млн евро в год

Теги Боруссия Менхенгладбах Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

«Интер» хочет подписать Маркуса Тюрама на правах свободного агента летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб предложил форварду гладбахской «Боруссии», который может стать свободным агентом летом, контракт сроком на 5 лет с зарплатой 5 млн евро в год.

В начале января, когда Тюрам сможет официально вести переговоры с другими клубами, «Интер» сделает ему формальное предложение.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он пять раз вышел на замену в матчах сборной Франции и отдал 2 голевах паса, проведя на поле в сумме 147 минут.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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15 комментариев

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игорь Ермаков
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Продать Корреа и взять Тюрама, было бы хорошо)
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munchen_fest
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Ответ Calcio24
Тюрам должен играть в Ювентусе)
в Барсе
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corazón blanco
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Ответ Fan of Sport
Да и Реалу стоило бы, всё таки до сих пор нет замены Бензема. Тюрам в перспективе может и на скамейку посадить Карима, особенно учитывая что неясно в какой форме вернётся Бензема после травмы.
Мадрид будет сосредоточен на борьбе за Беллингема, да и подписали уже Эндрика. Я думаю, что в Мадриде будут рассчитывать до конца на Карима и не покупать никого до 2024 года на подмену. Хотя мне лично импонирует игра француза. Но мы всего лишь зрители в футбольном театре, как будет, так будет)
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Сергей Орлов
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Маркюс)
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Fan of Sport
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Ответ corazón blanco
Юнайтед надо подсуетиться, добротный нападающий.
Да и Реалу стоило бы, всё таки до сих пор нет замены Бензема. Тюрам в перспективе может и на скамейку посадить Карима, особенно учитывая что неясно в какой форме вернётся Бензема после травмы.
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Андрей Котлов
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Ответ Сергей Логинов
Батя не одобрит
Одобрит, сам сбежал в 2006 в Барсу
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Мужанов Дмитрий Александрович
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Нужно брать, а Лукаку возвращать обратно в Челси
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NartApsua
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Ответ Calcio24
Тюрам должен играть в Ювентусе)
Справа в защите)
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Haman
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Ответ Calcio24
Тюрам должен играть в Ювентусе)
Или в Парме вместе с Буффоном, с которым старший Тюрам успел поиграть там еще на стыке веков (в те времена Парма была весьма и весьма хороша) :) Но понятно, что в Серии Б ему делать нечего
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corazón blanco
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Юнайтед надо подсуетиться, добротный нападающий.
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Merdan Jumageldiyew
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Топ трансфер для Интера
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Сергей Логинов
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Батя не одобрит
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BZB
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Отличный вариант, с учетом финансового положения Интера.
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Calcio24
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Тюрам должен играть в Ювентусе)
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v6vngyr2dh
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Надо брать, но если включится Бавария, шансов мало
+16
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