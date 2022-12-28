«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама летом. Ему дадут 5-летний контракт на 5 млн евро в год
«Интер» хочет подписать Маркуса Тюрама на правах свободного агента летом.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб предложил форварду гладбахской «Боруссии», который может стать свободным агентом летом, контракт сроком на 5 лет с зарплатой 5 млн евро в год.
В начале января, когда Тюрам сможет официально вести переговоры с другими клубами, «Интер» сделает ему формальное предложение.
В этом сезоне 25-летний нападающий забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он пять раз вышел на замену в матчах сборной Франции и отдал 2 голевах паса, проведя на поле в сумме 147 минут.
Полную статистику футболиста можно изучить здесь.
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