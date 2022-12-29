Пеп Гвардиола: «У Филлипса идеальное тело. Такое сексуальное»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кэлвин Филлипс Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал физическую форму хавбека «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

После ЧМ-2022, на котором полузащитник выступал в составе сборной Англии, Гвардиола заявил, что Филлипс вернулся с лишним весом.

«У него сейчас идеальное тело – такое сексуальное. В первой части сезона он не оперировался, чтобы поехать на чемпионат мира – и сделал все, чтобы попасть на турнир.

Дело не только в том, чтобы быть в форме, а в том, чтобы понимать, что мы хотим делать, какие шаги предпринять и так далее», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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72 комментария

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Zombieset
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Не знаю насчет тела, но на голове у него кто-то нагадил
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Григоренко Виталий
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Это же ситя, все нормально
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Hvaldimir
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Купите Пепу Лукаку
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Мансур Мадаев
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Кто о чем, а Пеп о мужских телах
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гилберт
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Ответ Денис Забелин
Пеп настолько уверен в себе, что не боится таких вот "глубоких" шуток.
Проникновенных шуток.
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Atsuktuvas
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Ответ здоровяк
А сколько новостей надо для этого процесса?)
А кто его знает? Индивидуальные исследования эмпирческим путем с учетом корреляций и флуктуаций.
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Иван Иванов
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Ответ Дандрей
А чего тогда Криштиану не взял в команду летом?))
Против возраста не попрешь. Криштиану старый уже. Пеп молодых любит.
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Павел Аверин
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Голубой Манчестер, теперь понятно почему лысый продлил контракт с клубом
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Pb-SE
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Ответ Atsuktuvas
А вот сейчас можно такие новости давать? Под новый закон о пропаганде ЛГБТК+ не подпадает?
Вряд ли депутаты знают, кто такой Гвардиола. Может, они думают, что Гвардиол - мужик, а Гвардиола - девушка.
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здоровяк
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Ответ Atsuktuvas
Как гласит народная мудрость: "Один раз - не этот самый". Так что от одной новости ничего не будет... ))
А сколько новостей надо для этого процесса?)
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blacksmithept
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Педики.
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XavIniesta2008-2015
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Ответ cektor
Пеп , ты тело роналду видел вообще ? ...
Там уже жена Пепа насторожилась и сказала не брать Роналду в Сити
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Atsuktuvas
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Ответ здоровяк
Ты уже возбудился и стал геем от новости?)
Как гласит народная мудрость: "Один раз - не этот самый". Так что от одной новости ничего не будет... ))
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серж
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За такую "похвалу" нормальные парни в морду бьют.
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Адекватник
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100500 одинаковых плоских гомошуток? серьезно?
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Подлый Интригант
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Ответ Мадрид наказывает!
лысый Пип родом из европейской гей-столицы, его можно понять
Из Грозного?
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gninnur esrever*
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Капец на спорце в юмор умеют, рукалицо
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viktorpavlov70
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Филлипс напрягся)))
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&_Bishep_&
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Почти уже каждый день начинаю получать вакцины отвращения и омерзения из стана футбольного медиа от бывших футбольных кумиров или авторитетов. Лет 25 даже юмор на такие темы не мог представить.
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александр модов
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Пеп постебался над Филлипсом, но мало кто понял)) Сначала он сказал, про лишний вес, а потом поржал, что это так сексуально))
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Юрий Кечко
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Пеп:» ля а*****льное тело шишка так встала , щас стены *бать буду «
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Мадрид наказывает!
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лысый Пип родом из европейской гей-столицы, его можно понять
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Денис Забелин
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Ответ Варлампий Варлампий
да
Удачи вам,пацаны!
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cektor
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Пеп , ты тело роналду видел вообще ? ...
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HellLight
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Футболисты из голубого манчестера все с восхитительными телами. РS Ваш пеп)
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