Пеп Гвардиола: «У Филлипса идеальное тело. Такое сексуальное»
Пеп Гвардиола прокомментировал физическую форму хавбека «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.
После ЧМ-2022, на котором полузащитник выступал в составе сборной Англии, Гвардиола заявил, что Филлипс вернулся с лишним весом.
«У него сейчас идеальное тело – такое сексуальное. В первой части сезона он не оперировался, чтобы поехать на чемпионат мира – и сделал все, чтобы попасть на турнир.
Дело не только в том, чтобы быть в форме, а в том, чтобы понимать, что мы хотим делать, какие шаги предпринять и так далее», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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