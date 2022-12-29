Пеп Гвардиола: «У Филлипса идеальное тело. Такое сексуальное»

прокомментировал физическую форму хавбека «Манчестер Сити» .

После ЧМ-2022, на котором полузащитник выступал в составе сборной Англии, Гвардиола заявил, что Филлипс вернулся с лишним весом.

«У него сейчас идеальное тело – такое сексуальное. В первой части сезона он не оперировался, чтобы поехать на чемпионат мира – и сделал все, чтобы попасть на турнир.

Дело не только в том, чтобы быть в форме, а в том, чтобы понимать, что мы хотим делать, какие шаги предпринять и так далее», – сказал тренер « ».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!