«Ман Сити» выиграл 6 из 7 последних матчей. Поражение – от «Брентфорда»

«Манчестер Сити» выиграл два матча подряд после возобновления сезона.

Команда Пепа Гвардиолы после паузы, связанной с ЧМ-2022, нанесла поражение «Ливерпулю» (3:2) в Кубке английской лиги и « » (3:1) в .

Всего за последние 7 игр «горожане» добились 6 побед. Начиная с 29 октября также были обыграны «Лестер» (1:0), «Севилья» (3:1), «Фулхэм» (2:1) и «Челси» (2:0).

Единственное поражение – от «Брентфорда» (1:2) в чемпионате Англии 12 ноября.

Далее « » встретится с «Эвертоном» – это случится 31 декабря.

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