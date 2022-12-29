«Ман Сити» выиграл 6 из 7 последних матчей. Поражение – от «Брентфорда»
«Манчестер Сити» выиграл два матча подряд после возобновления сезона.
Команда Пепа Гвардиолы после паузы, связанной с ЧМ-2022, нанесла поражение «Ливерпулю» (3:2) в Кубке английской лиги и «Лидсу» (3:1) в АПЛ.
Всего за последние 7 игр «горожане» добились 6 побед. Начиная с 29 октября также были обыграны «Лестер» (1:0), «Севилья» (3:1), «Фулхэм» (2:1) и «Челси» (2:0).
Единственное поражение – от «Брентфорда» (1:2) в чемпионате Англии 12 ноября.
Далее «Ман Сити» встретится с «Эвертоном» – это случится 31 декабря.
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