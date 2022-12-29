«Краснодар» интересуется вингером греческого «Ариса» Мансини. Его просит подписать Ивич
Владимир Ивич просит подписать аргентинского футболиста в «Краснодар».
По данным инсайдера Ивана Карпова, 45-летний серб просит краснодарский клуб подписать 26-летнего вингера греческого «Ариса» Даниэля Мансини.
Transfermarkt оценивает Мансини в 2,5 млн евро, его контракт с «Арисом» истекает летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» договорился о назначении с Ивичем, который работает в «Маккаби».
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