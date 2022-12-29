«Краснодар» интересуется вингером греческого «Ариса» Мансини. Его просит подписать Ивич

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Владимир Ивич просит подписать аргентинского футболиста в «Краснодар».

По данным инсайдера Ивана Карпова, 45-летний серб просит краснодарский клуб подписать 26-летнего вингера греческого «Ариса» Даниэля Мансини.

Transfermarkt оценивает Мансини в 2,5 млн евро, его контракт с «Арисом» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» договорился о назначении с Ивичем, который работает в «Маккаби».

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6 комментариев

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MrEkolog
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Ответ counsel
Думает, что это Манчини
или Ман Сити
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Брэд Либил
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Ответ *Василёк*
Ивич без раскачки включился в работу! Красавчик!
Даже без назначения.
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IngibitorMao
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counsel
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Ответ Vatikan
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*Василёк*
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Vatikan
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