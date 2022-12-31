«Аль-Наср» – Роналду: «Переход вдохновит клуб, лигу, нацию и поколения мальчиков и девочек. Добро пожаловать в твой новый дом, Криштиану»
«Аль-Наср» поприветствовал Криштиану Роналду.
«Это больше, чем сотворение истории. Это подписание, которое вдохновит не только наш клуб на достижение еще большего успеха, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией самих себя.
Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, «Аль-Наср», – говорится в посте «Аль-Насра» в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.
Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.
Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию
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Думаю, пересказывать как ушел Роналду, не стоит.
Кстати, а почему ты думаешь твой кришти не поехал с МЮ в США?Или почему не поехал доигрывать в МЛС?)
Да потому что там его задержат и возьмут анализы для расследования того самого изнасилования!Это уже все знают, кроме слепых глоров роналду)
Ещё одно доказательство того, что твой криш лицемер, а не тот, который говорит прямо)
В 2015 он говорил "Хочу закончить карьеру на топ уровне.Никаких МЛС, Катара или Дубая", а сегодня хвалит Арабскую лигу)
Я уже тебе миллион примеров его лицемерия привёл)
37-36=3?
Чувак, это совсем не про рональду)
Кринж настоящая крыса, которая устроила саботаж в родном клубе ради денег Аравии)
Кринж это лицемер, который на ЧМ говорил, что если команда выиграет а он не забьёт, то будет рад и поклялся здоровьем детей, но затем хотел отобрать гол у Бруну)
Вот тебе и цена его детей)
Кринж это человек, который сначала мило фоткается с детьми, а когда проигрывает показывает своё настоящее лицо и бьёт детей)
Не надо называть гаввно характером, а терпеливых людей лицемерами)