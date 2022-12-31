«Аль-Наср» – Роналду: «Переход вдохновит клуб, лигу, нацию и поколения мальчиков и девочек. Добро пожаловать в твой новый дом, Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» поприветствовал Криштиану Роналду.

«Это больше, чем сотворение истории. Это подписание, которое вдохновит не только наш клуб на достижение еще большего успеха, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией самих себя.

Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, «Аль-Наср», – говорится в посте «Аль-Насра» в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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45 комментариев

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leeexxxxtml
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Ответ Федя Букин
Чётко умыл секту 😌🥂
Они заслуживают только страданий)
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Федя Букин
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Ответ badaboom
Фанаты Кринжа: переход нас не вдохновил. Теперь мы фанаты Мбаппе!
На самом деле сейчас сложно болеть за Мбаппе, тк он тащит ПСЖ к кубку ЛЧ. А этого не хотелось бы из-за одного персонажа на вертолёте.
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Федя Букин
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Ответ leeexxxxtml
Не переживай за короля футбола, Рон может спокойно пинать свою карьеру еще 20 лет, ничего не изменится, так как еще 100 лет не появится футболиста, который станет как Криш Чемпионом топ 3 сильнейших чемпионатах, с 5 лч в 2 клубах и лучшим бомбардиром в истории футбола.
Чётко умыл секту 😌🥂
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Muhammad Juraev
Ты вообще не можешь, раз не признаешь насилия в сторону ребёнка) Кстати, а почему ты думаешь твой кришти не поехал с МЮ в США?Или почему не поехал доигрывать в МЛС?) Да потому что там его задержат и возьмут анализы для расследования того самого изнасилования!Это уже все знают, кроме слепых глоров роналду) Ещё одно доказательство того, что твой криш лицемер, а не тот, который говорит прямо) В 2015 он говорил "Хочу закончить карьеру на топ уровне.Никаких МЛС, Катара или Дубая", а сегодня хвалит Арабскую лигу) Я уже тебе миллион примеров его лицемерия привёл)
Я не фан Кришти. Я против упоротых фанов Месси, таких как ты. Насилие? Нет статей против насилия относительно телефонов. Не придумали ещё. Он ударил по телефону же, верно, или по голове ребенка? А насчет изнасилования, то вы уже определитесь все-таки, он бадров любит или баб? А то вас не поймешь. И баб насилует будь здоров и мужиков на яхтах.
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Денис Францев
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Пеле повезло, что он этого не увидел
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⚽️Juventini⚽️
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Ответ Spaten
В Спортинг было бы красиво , тут чисто бизнес
Согласен . Я думаю сам это понимал , но спортинг видимо не захотел
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Федя Букин
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Роналду человек-мира, ему везде рады 😌
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Родя Раскольников
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Хави, закончивший в Аль-Садд,видимо тоже закончил паршиво и бесславно.
Найс аналогия. Хави ушел как капитан команды выигравшей требл, которая, ко всему прочему, предлагала ему остаться. Хави ушел добровольно, мирно и сопровождалось это такими проводами, каких устраивали лишь единицам. Кроме того одно из условий было его становление тренером клуба и в будущем тренером сборной.

Думаю, пересказывать как ушел Роналду, не стоит.
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ GuruFutbola
Великого Хави и позорного кринжа только дети могут сравнивать
Величие Хави у таких как ты закончится на сравнении с Месси. Тогда Хави уже будет позорником. Хотя по факту без Хави и Иньесты в Барсе, Месси был бы тупым бегунком.Мне до сих пор жаль, что Гвардиола в угоду Месси решил слить Роналдиньо из Барсы - вот это действительно талант от Бога.
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Muhammad Juraev
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Да, это так и работает, чувак. Я же не отрицаю, что он самовлюбленный, нарцисс, нет, он такой. Так он прямо и говорит, что-то такой. Он стал лучшим бомбардиром МЮ прошлого сезона, до прихода Тен Хаага. С новым тренером отношения, не сложились, бывает. На счёт бьет детей-это прямо воообще лол. Ага, ещё и насилует, наверное. Ты не можешь быть объективным в данном вопросе, потому что ты фан Месси, а я могу.
Ты вообще не можешь, раз не признаешь насилия в сторону ребёнка)
Кстати, а почему ты думаешь твой кришти не поехал с МЮ в США?Или почему не поехал доигрывать в МЛС?)
Да потому что там его задержат и возьмут анализы для расследования того самого изнасилования!Это уже все знают, кроме слепых глоров роналду)
Ещё одно доказательство того, что твой криш лицемер, а не тот, который говорит прямо)
В 2015 он говорил "Хочу закончить карьеру на топ уровне.Никаких МЛС, Катара или Дубая", а сегодня хвалит Арабскую лигу)
Я уже тебе миллион примеров его лицемерия привёл)
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Сергей Перевалов
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...и девочек?
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GuruFutbola
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Хави, закончивший в Аль-Садд,видимо тоже закончил паршиво и бесславно.
Великого Хави и позорного кринжа только дети могут сравнивать
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Muhammad Juraev
Говорит прямо и получает хейт?😂 Чувак, это совсем не про рональду) Кринж настоящая крыса, которая устроила саботаж в родном клубе ради денег Аравии) Кринж это лицемер, который на ЧМ говорил, что если команда выиграет а он не забьёт, то будет рад и поклялся здоровьем детей, но затем хотел отобрать гол у Бруну) Вот тебе и цена его детей) Кринж это человек, который сначала мило фоткается с детьми, а когда проигрывает показывает своё настоящее лицо и бьёт детей) Не надо называть гаввно характером, а терпеливых людей лицемерами)
Да, это так и работает, чувак. Я же не отрицаю, что он самовлюбленный, нарцисс, нет, он такой. Так он прямо и говорит, что-то такой. Он стал лучшим бомбардиром МЮ прошлого сезона, до прихода Тен Хаага. С новым тренером отношения, не сложились, бывает. На счёт бьет детей-это прямо воообще лол. Ага, ещё и насилует, наверное. Ты не можешь быть объективным в данном вопросе, потому что ты фан Месси, а я могу.
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нелюбитель футбола
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Ответ Денис Кёнигсберг
Человек будет получать 200 млн евро в 38 лет. А судя по комментариям, это какой-то неудачник и днарь Хотя понимаю, что вызов, который был у Златана в этом возрасте, интереснее
Он как человек днарь... Причём тут деньги?..
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нелюбитель футбола
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Ответ Jordan95
У Роналду новый вызов : закончить карьеру с большим количеством голов, чем Месси. Что это поменяет в истории футбола непонятно, но цель очевидна. Скриньте в голове, через 5-10 лет в каком-нибудь интервью условному Пирсу Моргану🤡 на вопрос кого Криштиану считает величайшим, он ответит что-то в роде «Назовите лучшего бомбардира в истории? Кто забил больше всего голов в истории сборных, а, а??? Статистика говорит за себя😎». Криштиану плевать на всех, у людей нет полномочий критиковать Криштиану. Последние пол года показали, что он никого ни во что не ставит. Как говорила его сеструха «кучка крыс», не более того. Так что пафоса будет не меньше. Инстаграм будет забит фотками с чемпионата нефти с подписями «Рад забить двушку каким-то дворникам, вперёд команда 💪🏼🔥☝🏻» - и в ответ накрученная подписота (даже знаю пару страниц миллионников, которые не пропускают ни одного поста уже лет 5) будет отвечать в коментах «Величайший 🐐» Дядя Джордан изучил не только спортивную карьеру Роналду, но и его ментальность, а так же медийную составляющую. Дядю Джордана не проведёшь.
Пусть засунет все свои голы в Саудовской Аравии себе в ...Наср... Месси побьет все его рекорды... Включая "любимую" Гешей ЛЧ... Действительность не проведешь... Хе ..
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Muhammad Juraev
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Ответ *****Mr.Vaart_23*****
И почти на 3 года раньше.
Почти на 3 года?!
37-36=3?
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Давид Agabekyan
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Хави, закончивший в Аль-Садд,видимо тоже закончил паршиво и бесславно.
Хави уходил на полставки тренером
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Muhammad Juraev
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Так в этом Роналду и есть. Не всем же быть Хави. Кто-то говорит прямо и получает хейт, а кто-то держит в себе,скрипя зубами, создавая образ Бога. А в итоге тоже самое вылазит в матчах и после них. Чемпионат Мира это в очередной раз прекрасно доказал.
Говорит прямо и получает хейт?😂
Чувак, это совсем не про рональду)
Кринж настоящая крыса, которая устроила саботаж в родном клубе ради денег Аравии)
Кринж это лицемер, который на ЧМ говорил, что если команда выиграет а он не забьёт, то будет рад и поклялся здоровьем детей, но затем хотел отобрать гол у Бруну)
Вот тебе и цена его детей)
Кринж это человек, который сначала мило фоткается с детьми, а когда проигрывает показывает своё настоящее лицо и бьёт детей)
Не надо называть гаввно характером, а терпеливых людей лицемерами)
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*****Mr.Vaart_23*****
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Ответ Muhammad Juraev
Хави ушёл в Аль Садд после требла, без всяких интервью и Морганов)
И почти на 3 года раньше.
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alexis2020
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Хави, закончивший в Аль-Садд,видимо тоже закончил паршиво и бесславно.
И Иньеста, уехавший в 34 в Виссел Кобе
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Muhammad Juraev
Хави ушёл в Аль Садд после требла, без всяких интервью и Морганов)
Так в этом Роналду и есть. Не всем же быть Хави. Кто-то говорит прямо и получает хейт, а кто-то держит в себе,скрипя зубами, создавая образ Бога. А в итоге тоже самое вылазит в матчах и после них. Чемпионат Мира это в очередной раз прекрасно доказал.
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Spaten
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Евпатий Романов
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Ответ sbtqg59825
Как вы зае Пинать Рона ради плюсиков
Мы в детском саду, чтоб за плюсиками гнаться. Абсолютно плевать на них, мне одновременно противно и обидно, что так позорно закончилась карьера футболиста, который в свое время заинтересовал меня полюбить футбол
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crazy manc
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Хави - крутейший игрок,как и Иньеста, но их не часто будут вспоминать. Они будут одни из, а Роналду вписал себя в историю. Хочется тебе этого или нет, но это так.
В историю инстаграма
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leeexxxxtml
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Зеедорф выиграл ЛЧ аж с тремя разными клубами, ещё и с Аяксом. Получается он лучше Роналду? Или ты просто выдумываешь хоть какие-то аргументы? 😁
Зеедорф также стал лучшим игроком всех 5 ЛЧ как Роналду, Зеедорф также Чемпион АПЛ, Ла лиги, Серии А и также лучший бомбардир в истории футбола? Если да, тогда беру свои слова назад. Если нет, то иди поплачь)
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