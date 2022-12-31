«Аль-Наср» – Роналду: «Переход вдохновит клуб, лигу, нацию и поколения мальчиков и девочек. Добро пожаловать в твой новый дом, Криштиану»

«Аль-Наср» поприветствовал .

«Это больше, чем сотворение истории. Это подписание, которое вдохновит не только наш клуб на достижение еще большего успеха, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией самих себя.

Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, «Аль-Наср», – говорится в посте «Аль-Насра» в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с « » до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Последним клубом Криштиану был « », который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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