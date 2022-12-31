критически отозвался о переходе в «Аль-Наср».

37-летний форвард сборной Португалии перешел в клуб из Саудовской Аравии.

«Ну хоть кто-то сегодня перешел в Азию! И это хорошая новость. Будем поменьше видеть этого токсика», – написал комментатор и журналист « ».

Напомним, что сегодня исполком РФС не принял решение о переходе из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию, была создана рабочая группа.

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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