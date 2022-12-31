Журавель о Роналду в «Аль-Насре»: «Хоть кто-то сегодня перешел в Азию! Будем поменьше видеть этого токсика»
Тимур Журавель критически отозвался о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
37-летний форвард сборной Португалии перешел в клуб из Саудовской Аравии.
«Ну хоть кто-то сегодня перешел в Азию! И это хорошая новость. Будем поменьше видеть этого токсика», – написал комментатор и журналист «Матч ТВ».
Напомним, что сегодня исполком РФС не принял решение о переходе из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию, была создана рабочая группа.
Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию
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Журналист мать его
Я не фанат Роналду, от слова совсем.
Чем этот гелевый бич и будет заниматься в ближайшие 3 года