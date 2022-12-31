Журавель о Роналду в «Аль-Насре»: «Хоть кто-то сегодня перешел в Азию! Будем поменьше видеть этого токсика»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Тимур Журавель Матч ТВ Футбол

Тимур Журавель критически отозвался о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

37-летний форвард сборной Португалии перешел в клуб из Саудовской Аравии.

«Ну хоть кто-то сегодня перешел в Азию! И это хорошая новость. Будем поменьше видеть этого токсика», – написал комментатор и журналист «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня исполком РФС не принял решение о переходе из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию, была создана рабочая группа.

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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77 комментариев

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Direct free kick
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Ответ argentinakomandamraz
😂😂😂😂😂+
Хотя нет, только что обнаружено видео как тимурку чуть-чуть попользована Анжела https://vk.com/video-117217419_456239063
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Rosberg005
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Журавля надо было тоже в Азии оставить за очередным рекордом. Тоже тот еще токсик
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Alisher Yusufov
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Кто этот кlouн?
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argentinakomandamraz
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Ответ Direct free kick
Говорят сама Анжела Робин Гуд взяла с Тимурки полную предоплату и потом отказала ему, плюнув тому в лицо
😂😂😂😂😂+
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Direct free kick
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Ответ argentinakomandamraz
Иди оплати проститутку, обычная тебе не даст никогда ) и снова позавидуй кРишу
Говорят сама Анжела Робин Гуд взяла с Тимурки полную предоплату и потом отказала ему, плюнув тому в лицо
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Андрей Абрамов
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Ответ Balt
И щас Матч ТВ такой покупает права на трансляции матчей чемпионата Саудовской Аравии и отправляет туда Журавеля раз тот такой молодец в Катаре. )
Браво!
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Diego 95
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Этот лох куда лезет
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Андрей Абрамов
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Мда, Журавель ...удивил.Это тенденция что ли такая?если ты сам никто исподтишка колоть тех кто чего то добился .
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adeptik
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Какой же лицемер. Выкормыш студии гомиков жиробаса Уткина. Они там все друг друга стоят. Как бы им не начесывали щщи стилисты, и как бы не одевали, под этой шелухой прячутся крысы и гиены.
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Schiaff1no
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Это какой талант нужно иметь, чтобы высрать что-то после чего захочется Роналду защищать.
Журналист мать его
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argentinakomandamraz
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Иди оплати проститутку, обычная тебе не даст никогда ) и снова позавидуй кРишу
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Гамарджоба Генацвале
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Лучше видеть Роналду в Аль-Насре,чем Журавеля на Матч ТВ. Абсолютно никчемный персонаж .
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argentinakomandamraz
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Журавель ты ничтожество. Токсика ты видишь мразь в зеркале каждое утро)
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Marcus-light
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Ответ Blaumerc
Он же не в эфире федерального тв сказал это. В своей странице соц сетей имеет право.
Я не говорю, что не имеет право. Все имеют право. Но странно, когда ты сам работаешь в токсичной медийной сфере, делать такие заявления.
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Sinister Kid
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Сёстры Роналду: Кто такой Журавель?
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Nogoi89
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Сам ведь этим постом расписался в том, что ты токсик, Тимур. Я понимаю, кто-то может нравится, кто-то нет, но Роналду не живёт с вами в квартире, его можно исключить из жизни, если он так бесит.
Я не фанат Роналду, от слова совсем.
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Старый зануда
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Ущербное очкастое существо. Ни разу не фанат кристинки
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easyjet
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Ответ Doug DeMuro99
Для журналиста уровня ЧМ его мнение звучит как пацана из 7 Б который топит против Роналду. Отстой👎
Журналист уровня Медиа Лиги
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Алексей Гусев
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Ответ Artem89S
Пукан он себе пождог
видимо не себе...исходя из комментариев ниже)
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Влад Кокорин
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Еще бы поменьше видеть Журавеля полудурошного, тогда было бы прям вообще чудно.
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Nicolas Erfe
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Вот бы Журавель сам бы куда-нибудь свалил, на его фоне меня даже Черданцев не бесит. Вот оставался бы в Катаре
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AF007
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Весь цивилизованный мир ненавидит рыгалдуса за все его злодеяния. Замыкатели - это тупиковая ветвь эволюции, все они должны тихо сидеть в уголочке и чëтко осознавать свою ущербность.

Чем этот гелевый бич и будет заниматься в ближайшие 3 года
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Muhammad Juraev
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Надеемся больше не увидим кринжтиботов вроде Алонсо на ветке европейского футбола!
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Blaumerc
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Ответ Растиньяк
🤡🤡🤡 Теперь мы знаем, как выглядят хейтеры Роналду
Да, все некрасивые. Только Роналду и его глоры самые красивые.
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Blaumerc
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Ответ Marcus-light
Не человеку, работающему на федеральном канале в РФ, радоваться уходу "токсика". Прям только Роналду делал мир Журавеля невыносимым)
Он же не в эфире федерального тв сказал это. В своей странице соц сетей имеет право.
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