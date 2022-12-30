Валентина Матвиенко: «Семья Пеле потеряла близкого человека, Бразилия – национального героя, а весь мир – личность планетарного масштаба»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Пеле Валентина Матвиенко Политика ТАСС Футбол

Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Пеле.

Бразилец скончался 29 декабря. Ему было 82 года.

Председатель Совета Федерации отправила телеграмму председателю Федерального сената Бразилии Родригу Пашеку.

«Для новых поколений жизнь Пеле – яркий и вдохновляющий пример. Его по праву называют королем великой игры. Забитые им блистательные голы и сегодня служат эталоном мастерства, а имя Пеле, характеризующее целую эпоху, уже давно стало нарицательным. 

Мировой спорт потерял одного из самых титулованных футболистов. Единственный в истории трехкратный чемпион мира, человек с огромным талантом, силой воли и щедрой душой стал кумиром для миллионов людей, внес неоценимый вклад в популяризацию футбола и здорового образа жизни.

Семья Пеле потеряла близкого человека, Бразилия – кумира и национального героя, а весь мир – личность планетарного масштаба.

От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично хотела бы выразить соболезнования родным Пеле и всему народу Бразилии в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о Пеле навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

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15 комментариев

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leningrad
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Ждем футбольных экспертов Евгения Кувалдыча Пригожина и Дона Кадырова.
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S1rAlex
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Ответ Колбаскер тут
А вы Крым и Юго-Восток
а вы цивилизованную страну ради одного царька
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pvh-82
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Я все ждал когда же уже Валька раскладушка (она же красные трусы) выскажется ...
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Pb-SE
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Ещё Соловьев не высказался, ждём с нетерпением.
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Алексей Толстюк
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Валя, в нашей с тобой родной Шепетовке, матеря через день теряют своих сыновей, но ты что-то язык в одно место засунула.
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Pb-SE
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Ответ fall_of_troy
Ну почему лучшие как Пеле уходят, а тот самый все еще с нами???(((
Потому что у Пеле нет двойников
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paratruper17
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Ответ Колбаскер тут
А вы Крым и Юго-Восток
Главное ключ от подвала не теряй
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Юрий Кечко
А Валентина потеряла стакан
Юрий Кечко завидует, потому что бухает просто так, а не с нужными людьми. Классика.
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Колбаскер тут
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Ответ Юрий Кечко
А Валентина потеряла стакан
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Фут.Боль
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Ответ Los Galácticos
Валька стакан заговорила о легенде и это оскорбление для Пеле.
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Oleg Pepel
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На 2 стакана наговорила
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Los Galácticos
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Валька стакан заговорила о легенде и это оскорбление для Пеле.
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fall_of_troy
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Ну почему лучшие как Пеле уходят, а тот самый все еще с нами???(((
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WhatZ
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Зато когда ты умрешь, то никто в мире (и в рф) ничего особо не потеряет
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Юрий Кечко
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А Валентина потеряла стакан
+46
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