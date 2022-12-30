Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Пеле.

Бразилец скончался 29 декабря. Ему было 82 года.

Председатель Совета Федерации отправила телеграмму председателю Федерального сената Бразилии Родригу Пашеку.

«Для новых поколений жизнь Пеле – яркий и вдохновляющий пример. Его по праву называют королем великой игры. Забитые им блистательные голы и сегодня служат эталоном мастерства, а имя Пеле, характеризующее целую эпоху, уже давно стало нарицательным.

Мировой спорт потерял одного из самых титулованных футболистов. Единственный в истории трехкратный чемпион мира, человек с огромным талантом, силой воли и щедрой душой стал кумиром для миллионов людей, внес неоценимый вклад в популяризацию футбола и здорового образа жизни.

Семья Пеле потеряла близкого человека, Бразилия – кумира и национального героя, а весь мир – личность планетарного масштаба.

От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично хотела бы выразить соболезнования родным Пеле и всему народу Бразилии в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о Пеле навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

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