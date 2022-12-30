Гершкович считает Семака лучшим тренером России в 2022 году
Михаил Гершкович считает Сергея Семака лучшим тренером России в 2022 году.
«Здесь все и так понятно – Семак. Он чемпион страны, и сейчас «Зенит» вместе с ним идет на первом месте турнирной таблицы.
Это заслуга тренера, который успешно пользуется возможностями, которые представляет ему руководство «Зенита». Это не каждый может.
Он заслуживает звание лучшего футбольного тренера России по итогам 2022 года», – сказал член исполкома РФС.
Напомним, «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Достатaчно посмотреть, что он говорит:
«Абаскаль – это авантюра. «Спартак» мог бы обратить внимание на Талалаева, Тихонова, Юрана, Аленичева». Гершкович о тренерах
Гершкович о легионерах: «Во многих командах появляется мусор. Освободимся от шлака – появятся места для наших ребят, талантов много»
Гершкович о бразильцах «Зенита»: «Российские ребята могли бы принести больше пользы. Имею в виду Мостового, Ерохина, Оздоева»
«Зачем «Краснодару» Арвеладзе, когда свои могут работать лучше? Юран, Аленичев, Тетрадзе». Гершкович о тренерах
Гершкович о Витории: «Наш специалист в «Спартаке» работал бы значительно лучше, чем рядовой иностранный»
Гершкович о Спаллетти, Адвокате, Виллаш-Боаше: «Они работали в «Зените», где лучшие финансовые условия. Хотел бы посмотреть на них в Перми или Уфе»
А Гершкович, если мне память не изменяет, Спалетти и Адвокаата костерил за то же самое