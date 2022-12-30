Гершкович считает Семака лучшим тренером России в 2022 году

считает лучшим тренером России в 2022 году.

«Здесь все и так понятно – Семак. Он чемпион страны, и сейчас «Зенит» вместе с ним идет на первом месте турнирной таблицы.

Это заслуга тренера, который успешно пользуется возможностями, которые представляет ему руководство «Зенита». Это не каждый может.

Он заслуживает звание лучшего футбольного тренера России по итогам 2022 года», – сказал член исполкома РФС.

Напомним, «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице Мир .

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