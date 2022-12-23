«Зенит» готов продлить контракт с Ловреном до лета 2024 года

Теги Зенит премьер-лига Россия Деян Ловрен Футбол

«Зенит» готов продолжить сотрудничество с Деяном Ловреном.

Как пишет журналист Николо Скира, российский клуб готов продлить контракт с защитником до лета 2024 года. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне капитан «Зенита» сыграл в 15 матчах Мир РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Полную статистику игрока сборной Хорватии, выступающего за «Зенит» с лета 2020 года, можно найти здесь.

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21 комментарий

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Zenith forever
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Правильное решение, как можно не продлить с призером чемпионата мира. Это вам не не прошедший в состав посредственной сборной Нидерландов Промес, которого с какого-то перепуга лучшим игроком нашего чемпионата выбирают
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pvh-82
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Ответ igls54
Ловрен на ЧМ проявил себя с самой лучшей стороны. И привез...медаль
А после чемпионата то как себя проявил распевая нацистские песни и прославляя усташей!
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Алексий Бяконт
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Этому Зениту даже Ловрен что пятая нога...
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pvh-82
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За заслуги перед усташами и нацистами?
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Ответ Любовь Мелехова
Обычно о трансферах договариваются до открытия ТО.
Тогда почему они заранее не договорились с Ловроном ждали когда он подорожает, что наверняка произойдёт после чемпионата мира где он выглядел не плохо
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Любовь Мелехова
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Ответ ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Подожди после чемпионата все остынут, откроется трансферное окно и увидим есть предложения или нет, время покажет
Обычно о трансферах договариваются до открытия ТО.
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ẞADIM TM
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Ответ Neva-Neva
Зачем искать,когда вот он.. наигранный защитник.
ЗЩ—ЗигуюЩий
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Neva-Neva
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Ответ ẞADIM TM
Пусть других иностранцев ищут
Зачем искать,когда вот он.. наигранный защитник.
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badaboom
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Спортс, спасибо за то, что сделали нормальные комментарии в мобильной версии! Не слушайте нытиков, юзабилити теперь топ!
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.ru
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Ответ Виктор
Именно поэтому Зенит меньше всех пропускает? Ваши максименки-селиховы очень любят пропускать от Зенита от четырёх до семи.
во первых, максименко-селиховы это не наши...
а во вторых, не удивлюсь если даже Месси после этого чемпионата утратит предельную мотивацию... про Ловрена даже не говорю
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Arnoldinho
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Ответ Данко Лазович
Ещё год можно будет тягать за грудки Промеса))
Фашист против уголовника, крайне интересная дуэль)
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Ответ Любовь Мелехова
Так других то предложений нет, так что согласится.
Подожди после чемпионата все остынут, откроется трансферное окно и увидим есть предложения или нет, время покажет
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Виктор
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Ответ .ru
думаю наигранная связка Ловрен-Кержаков ещё усилит... соперников Зенита
Именно поэтому Зенит меньше всех пропускает?
Ваши максименки-селиховы очень любят пропускать от Зенита от четырёх до семи.
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Валерий Глубокий
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А как зигование ? Минутка )))
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igls54
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Ловрен на ЧМ проявил себя с самой лучшей стороны. И привез...медаль
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Данко Лазович
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Ещё год можно будет тягать за грудки Промеса))
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Любовь Мелехова
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Ответ ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Зенит готов продлить осталось за малым получить согласие Ловрена
Так других то предложений нет, так что согласится.
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.ru
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думаю наигранная связка Ловрен-Кержаков ещё усилит... соперников Зенита
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Зенит готов продлить осталось за малым получить согласие Ловрена
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ẞADIM TM
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Пусть других иностранцев ищут
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kilo_gilo
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Ну где еще найти такого ультраправого центрального защитника?!)
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