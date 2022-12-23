«Зенит» готов продлить контракт с Ловреном до лета 2024 года

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Как пишет журналист Николо Скира, российский клуб готов продлить контракт с защитником до лета 2024 года. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне капитан «Зенита» сыграл в 15 матчах Мир , забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Полную статистику игрока сборной Хорватии, выступающего за «Зенит» с лета 2020 года, можно найти здесь.