Матеу Лаос назначен на дерби «Барсы» и «Эспаньола». Судья работал на матче Аргентины и Нидерландов на ЧМ

Антонио Матеу Лаос назначен главным арбитром матча « » – «Эспаньол».

45-летний судья отправился домой после четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), в котором он показал рекордные для ЧМ 15 карточек. Лаос не получил назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре.

Дерби «Барсы» с « » состоится 31 декабря в рамках 15-го тура . Ассистентом ВАР будет Сантьяго Хайме Латре.

Матч « » с «Вальядолидом» 30 декабря обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. За ВАР будет отвечать Хесус Хиль Монтано.

На этом ЧМ очень много судейских скандалов. Отчасти потому что не было Карасева (сейчас объясним)

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