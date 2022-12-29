Матеу Лаос назначен на дерби «Барсы» и «Эспаньола». Судья работал на матче Аргентины и Нидерландов на ЧМ

Теги Барселона Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига судьи Вальядолид ЧМ-2022 Антонио Матеу Лаос Хосе Мунуэра Монтеро Хесус Хиль Мансано Сантьяго Хайме Латре Футбол

Антонио Матеу Лаос назначен главным арбитром матча «Барселона» – «Эспаньол».

45-летний судья отправился домой после четвертьфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), в котором он показал рекордные для ЧМ 15 карточек. Лаос не получил назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре.

Дерби «Барсы» с «Эспаньолом» состоится 31 декабря в рамках 15-го тура Ла Лиги. Ассистентом ВАР будет Сантьяго Хайме Латре.

Матч «Реала» с «Вальядолидом» 30 декабря обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. За ВАР будет отвечать Хесус Хиль Монтано.

На этом ЧМ очень много судейских скандалов. Отчасти потому что не было Карасева (сейчас объясним)

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20 комментариев

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Станислав Л
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казалось бы, с чего бы это? Смотрим в таблицу - и все становится ясно
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White Buddha
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Ответ MK Gamer
Не тупи, судья с плохой репутацией
А, Вы по-русски просто не очень, понятно.
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MK Gamer
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Ответ White Buddha
А он ей проиграл чтоли?
Не тупи, судья с плохой репутацией
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White Buddha
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Ответ MK Gamer
Лаос решил отыграться у Барсы
А он ей проиграл чтоли?
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White Buddha
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Ответ aidos_1979
Так мадридский кабинет разобрался с Левандовски, теперь надо закрепить ручным судейкой в дерби)
Матрасы вообще что-то в этом году, да.
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aidos_1979
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Так мадридский кабинет разобрался с Левандовски, теперь надо закрепить ручным судейкой в дерби)
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Илья Белкин
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Перес красавчик, и тут уже успел👍
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MK Gamer
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Лаос решил отыграться у Барсы
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TiNO
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Поставлю пожалуй на удаление😂
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mr. Kadyrov
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Ответ Vićtor Diaź
На фотке со спортса похож на Михаила Шаца
Больше на Максима Аверина
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Пако
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Будет нужный счёт.
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бек саидов
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В матчах реала всегда свой человек, в матчах барсы тоже прореалский судья .
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King_X
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Помимо Месси, Мартинеса, Энцо, Мак Алистера и прочих
Лаос - один из главных творцов победы на ЧМ, внес значительных вклад в воплощение мечты аргов
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cektor
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опять это чудо будет судить ...
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Papa Bear
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Откуда у этого плешивого шарлатана могут быть рекордные карточки, если он показал 15 желтых за 120 минут?

Или вечный рекорд Иванова с 20 карточками за полтора часа, из которых 4 были красные, уже просто отменили?

А так судейка средний, о его назначении даже и писать не стоило, эта новость ничего не стоит.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Vićtor Diaź
На фотке со спортса похож на Михаила Шаца
Ахах.
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DolJun
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хороший судья, имел все шансы не пустить аргов дальше, но не стал ломать игру.
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Vićtor Diaź
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На фотке со спортса похож на Михаила Шаца
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bibendum
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Будет не судить, а актёрствовать
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Bolvan
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Да в том четвертьфинале не справился вообще
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