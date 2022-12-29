Матеу Лаос назначен на дерби «Барсы» и «Эспаньола». Судья работал на матче Аргентины и Нидерландов на ЧМ
Антонио Матеу Лаос назначен главным арбитром матча «Барселона» – «Эспаньол».
45-летний судья отправился домой после четвертьфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), в котором он показал рекордные для ЧМ 15 карточек. Лаос не получил назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре.
Дерби «Барсы» с «Эспаньолом» состоится 31 декабря в рамках 15-го тура Ла Лиги. Ассистентом ВАР будет Сантьяго Хайме Латре.
Матч «Реала» с «Вальядолидом» 30 декабря обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. За ВАР будет отвечать Хесус Хиль Монтано.
На этом ЧМ очень много судейских скандалов. Отчасти потому что не было Карасева (сейчас объясним)
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Лаос - один из главных творцов победы на ЧМ, внес значительных вклад в воплощение мечты аргов
Или вечный рекорд Иванова с 20 карточками за полтора часа, из которых 4 были красные, уже просто отменили?
А так судейка средний, о его назначении даже и писать не стоило, эта новость ничего не стоит.