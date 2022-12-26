Дембеле тренировался с «Барсой» – француз вернулся из отпуска на 2 дня раньше плана. Вингер может сыграть против «Эспаньола»

вернулся в «Барселону».

Вингер принял участие в сегодняшней тренировке каталонского клуба. Француз вернулся из отпуска после на два дня раньше, чем планировалось.

Единственным игроком, отсутствовавшим на тренировке, был защитник – он вернется в расположение клуба в среду.

Таким образом, в матче против « », который состоится 31 декабря, не сможет принять участие всего один игрок «Барсы» – дисквалифицированный .