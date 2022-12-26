Дембеле тренировался с «Барсой» – француз вернулся из отпуска на 2 дня раньше плана. Вингер может сыграть против «Эспаньола»
Усман Дембеле вернулся в «Барселону».
Вингер принял участие в сегодняшней тренировке каталонского клуба. Француз вернулся из отпуска после ЧМ-2022 на два дня раньше, чем планировалось.
Единственным игроком, отсутствовавшим на тренировке, был защитник Жюль Кунде – он вернется в расположение клуба в среду.
Таким образом, в матче против «Эспаньола», который состоится 31 декабря, не сможет принять участие всего один игрок «Барсы» – дисквалифицированный Роберт Левандовски.
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