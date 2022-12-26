Дембеле тренировался с «Барсой» – француз вернулся из отпуска на 2 дня раньше плана. Вингер может сыграть против «Эспаньола»

Теги Барселона Эспаньол Сборная Франции по футболу Ла Лига Роберт Левандовски ЧМ-2022 Усман Дембеле Жюль Кунде Футбол

Усман Дембеле вернулся в «Барселону». 

Вингер принял участие в сегодняшней тренировке каталонского клуба. Француз вернулся из отпуска после ЧМ-2022 на два дня раньше, чем планировалось. 

Единственным игроком, отсутствовавшим на тренировке, был защитник Жюль Кунде – он вернется в расположение клуба в среду

Таким образом, в матче против «Эспаньола», который состоится 31 декабря, не сможет принять участие всего один игрок «Барсы» – дисквалифицированный Роберт Левандовски

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13 комментариев

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Ответ ke-ke
Всего одна буква, а какая история сложилась!
Венгр
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Флоренти́но Пéрес
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Dualshock разрядился, Усман приехал за вторым.
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Ван Гог
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Молодец Усман, уже год показывает дисциплину, можно даже говорить о некой стабильности. Но еще одну свою проблему он пока не может победить: он проваливается в самых важных играх. Надеюсь, со стабильностью придет и хладнокровие.
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corazón blanco
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
В приставку жена не даёт играть, вот и приходится добирать своё в реальной жизни🙂
Тоже отличный вариант, которые скорее даже больше подходит)
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ corazón blanco
Жена просто заставляет заниматься домашними делами, поэтому Усман принял решение, что лучше выйти на работу:)
В приставку жена не даёт играть, вот и приходится добирать своё в реальной жизни🙂
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corazón blanco
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Ответ 6tspey7tb5
Вот что делает женитьба с человеком.
Жена просто заставляет заниматься домашними делами, поэтому Усман принял решение, что лучше выйти на работу:)
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ke-ke
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Ответ qiqe
Венгер. Респект Хави, что подтягивает лучших тк его совет всегда пригодится
Всего одна буква, а какая история сложилась!
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6tspey7tb5
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Вот что делает женитьба с человеком.
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qiqe
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Венгер. Респект Хави, что подтягивает лучших тк его совет всегда пригодится
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blaugrana_man
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Блин, эти новости как гром среди ясного неба. Всё забываю, что чемпионат мира уже закончился и надо возвращаться смотреть легендарный Хавибол в Ла Лиге и Лиге Европы 😥
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moldfan
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Что ему там Хави наговорил... но уже год, человек ведет себя очень профессионально. Молодчина. Правда надеюсь, что он хоть немного передохнуть успел.
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Dima Demchenko
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Боже я на столько уже извращенец, что прочитал „ДЗЮБА тренировался с барсой”
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Фанат Лионеля Месси
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Легенда будет тащить Барселону к чемпионству:)
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