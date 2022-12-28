«Арсенал» продолжает переговоры по Мудрику с «Шахтером». В клубе смотрят на сделку со сдержанным оптимизмом
«Арсенал» продолжает переговоры по трансферу Михаила Мудрика.
Sky Sports сообщает, что на возможный трансфер 21-летнего вингера «Шахтера» в клубе смотрят со сдержанным оптимизмом, поскольку сам Мудрик заинтересован в переходе.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» на 40+20 миллионов евро. Украинский клуб хочет получить за Мудрика 100 млн евро.
В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. На групповом этапе Лиги чемпионов на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Статистику футболиста можно найти здесь.
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Такой талант стоит дорого.
Но Арсеналу,нет смысла переплачивать,у них уже есть Сака и Мартинелли.
Поторгуются конечно,добавят,но до конца точно не пойдут.Лучше потерять игрока,пусть и талантливого,чем потом всем переплачивать.
Арсенал должен сделать одно последнее предложение по этому игроку - 40+20+губозакаточная машинку, в латинской Америке можно найти такого же игрока за полцены, возможно даже получше