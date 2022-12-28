«Арсенал» продолжает переговоры по Мудрику с «Шахтером». В клубе смотрят на сделку со сдержанным оптимизмом

Теги Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы первая лига Украина Михаил Мудрик Футбол

«Арсенал» продолжает переговоры по трансферу Михаила Мудрика.

Sky Sports сообщает, что на возможный трансфер 21-летнего вингера «Шахтера» в клубе смотрят со сдержанным оптимизмом, поскольку сам Мудрик заинтересован в переходе.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» на 40+20 миллионов евро. Украинский клуб хочет получить за Мудрика 100 млн евро.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. На групповом этапе Лиги чемпионов на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Статистику футболиста можно найти здесь.

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7 комментариев

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corazón blanco
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Ответ Доминатор3000
Мудрик прекрасен. Такой талант стоит дорого. Но Арсеналу,нет смысла переплачивать,у них уже есть Сака и Мартинелли. Поторгуются конечно,добавят,но до конца точно не пойдут.Лучше потерять игрока,пусть и талантливого,чем потом всем переплачивать.
Абсолютно с Вами согласен. Трансфер с Николя Пепе должен научить Арсеналу говорить в таких случаях - нет. А Шахтер в конечном итоге еще пару раз так откажется от таких щедрых предложений и останется у разбитого корыта, продав его в два раза ниже предложенных денег или же вообще он покинет команду бесплатно по окончанию контракта.
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Доминатор3000
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Мудрик прекрасен.
Такой талант стоит дорого.
Но Арсеналу,нет смысла переплачивать,у них уже есть Сака и Мартинелли.
Поторгуются конечно,добавят,но до конца точно не пойдут.Лучше потерять игрока,пусть и талантливого,чем потом всем переплачивать.
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Александр Кошечкин
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Ответ Alex69ander
Украинский клуб может хотеть хоть 200 миллионов, никто не купится на это, ни один клуб, в итоге будет история а ля Де Лаурентис, передержат и продадут гораздо дешевле или же контракт закончится и уйдет бесплатно, что было бы хорошим уроком Шахтеру, как уметь вовремя продать. Арсенал должен сделать одно последнее предложение по этому игроку - 40+20+губозакаточная машинку, в латинской Америке можно найти такого же игрока за полцены, возможно даже получше
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Alex69ander
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Украинский клуб может хотеть хоть 200 миллионов, никто не купится на это, ни один клуб, в итоге будет история а ля Де Лаурентис, передержат и продадут гораздо дешевле или же контракт закончится и уйдет бесплатно, что было бы хорошим уроком Шахтеру, как уметь вовремя продать.

Арсенал должен сделать одно последнее предложение по этому игроку - 40+20+губозакаточная машинку, в латинской Америке можно найти такого же игрока за полцены, возможно даже получше
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Wekil Halylow
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За что 100 они там что курят?
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Wekil Halylow
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ПРЕДЛОЖИТЕ 40+70 млн евро 40 сразу 70 если Мане выйграет 3 золатого мяча
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Ruslan Shulz
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Сказали же 100 - значит 100, пусть экономят на звонках и лишних встречах.
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