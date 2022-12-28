«Арсенал» продолжает переговоры по Мудрику с «Шахтером». В клубе смотрят на сделку со сдержанным оптимизмом

«Арсенал» продолжает переговоры по трансферу .

Sky Sports сообщает, что на возможный трансфер 21-летнего вингера «Шахтера» в клубе смотрят со сдержанным оптимизмом, поскольку сам Мудрик заинтересован в переходе.

Ранее сообщалось, что « » отклонил предложение « » на 40+20 миллионов евро. Украинский клуб хочет получить за Мудрика 100 млн евро.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. На групповом этапе Лиги чемпионов на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Статистику футболиста можно найти здесь.

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