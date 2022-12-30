В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле.

Соответствующий указ, вступающий в силу с 29 декабря, издан президентом страны Жаиром Болсонару.

Трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни накануне, ему было 82 года.

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

Пеле умер. Он очень сильно болел

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