В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

Теги Сборная Бразилии по футболу Пеле Футбол

В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле.

Соответствующий указ, вступающий в силу с 29 декабря, издан президентом страны Жаиром Болсонару.

Трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни накануне, ему было 82 года. 

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

Пеле умер. Он очень сильно болел

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27 комментариев

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Telstar22
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Ответ Кеша
Какого сейфа , жмеринский селянин ? У тебя деньги то есть до польской грядки добраться ?
Ещё один...ваша ошибка в том, что тех кто против бандитов, засевших в кремле, хохлами называете.
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Кеша
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Ответ Telstar22
Ключ от сейфа и код карты банка не дать случайно?
Какого сейфа , жмеринский селянин ? У тебя деньги то есть до польской грядки добраться ?
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Кино Музыка
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Почести, которые он заслужил.
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Telstar22
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Ответ Кеша
Дай адрес я тебе напишу письмо
Ключ от сейфа и код карты банка не дать случайно?
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Telstar22
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Ответ Кеша
Вылечим тебя скоро . Тех бандеровцев , которые не хотят лечится будет лечить всевышний .
За своей головой следи. Фашистские наклонности как раз у вашей лахтинской #####братии
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Кеша
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Ответ Telstar22
Не больше чем ты. Приходится отвечать на твое вранье. А не веришь, посмотри, Пеле писал открытое письмо, но был проигнорирован кремлевскими. Ненависиь у меня не к России, а к режиму кооператива Озеро, во главе с лысым фюрером
Вылечим тебя скоро . Тех бандеровцев , которые не хотят лечится будет лечить всевышний .
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Telstar22
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Ответ All These Things I Hate
А кто-то объявлял войну?
Нападать оказывается можно и без открытого объявления войны
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Telstar22
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Ответ Александр Лебедев
так войны нет , есть специальная военная операция, против террорестической организации Украина
Да ты что? Сам придумал? У тебя полномочия есть назначать кто террорист кто нет?
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Кеша
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Ответ BigPapa
когда плешивый копыта отбросит готов потерпеть и пятидневный траур
Дай адрес я тебе напишу письмо
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Telstar22
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Ответ Кеша
Хватит врать. Пеле приезжал в Москву на ЧМ. Был другом Льва Яшина и всегда с теплотой отзывался о России. Ты уже все ветки заспамил своей ненавистью к России и политикой . Ты даже на такой ветке не можешь не лить грязь.
Не больше чем ты. Приходится отвечать на твое вранье. А не веришь, посмотри, Пеле писал открытое письмо, но был проигнорирован кремлевскими. Ненависиь у меня не к России, а к режиму кооператива Озеро, во главе с лысым фюрером
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Кеша
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Ответ Месси Олег
Покойся с миром кароль!!!
Где такая школа , где дают такое прекрасное образование . Напиши адрес . Хочу написать им письмо .
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All These Things I Hate
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Ответ Telstar22
Недавно ещё он просил путина прекратить войну
А кто-то объявлял войну?
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Кеша
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Пеле - Бразилия - Пеле
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Зелёный гопник
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Ответ Lucky Z
Неймар зря красную получал
Поверь ему плевать, он только за свою шкуру переживает!
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Александр Лебедев
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Ответ Telstar22
Недавно ещё он просил путина прекратить войну
так войны нет , есть специальная военная операция, против террорестической организации Украина
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Кеша
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Ответ Telstar22
Недавно ещё он просил путина прекратить войну
Хватит врать. Пеле приезжал в Москву на ЧМ. Был другом Льва Яшина и всегда с теплотой отзывался о России. Ты уже все ветки заспамил своей ненавистью к России и политикой . Ты даже на такой ветке не можешь не лить грязь.
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Месси Олег
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Покойся с миром кароль!!!
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Хранитель солений
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Тут ещё нужно добавить, что 1 января в Бразилии традиционно инаугурация президента, а сейчас как раз были перевыборы. До последнего тянули с объявлением траура, но всё-таки спорт победил политику.
Вечная память!
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Lucky Z
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Ответ janitor
Сводить всю страну к человеку, который просто бегал по полю и пинал мяч?
Если страна живет этим пинанием мяча - почему нет?
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Telstar22
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Недавно ещё он просил путина прекратить войну
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Lucky Z
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Неймар зря красную получал
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BigPapa
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Ответ janitor
Сводить всю страну к человеку, который просто бегал по полю и пинал мяч?
когда плешивый копыта отбросит готов потерпеть и пятидневный траур
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MikhaL
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Правильное решение.
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Tommy_2_0_7
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Как только пришла новость о его смерти я почему то подумал, что в Бразилии наверняка объявят 3-х дневный траур, и оказался прав. Он был великим человеком и футболистом. Настоящий Король. И почести ему должны воздать королевские. Спасибо ему за все, что сделал для мира футбола, за доброту и терпение, за красоту и величие ! Покойся с миром, легенда.
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janitor
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Ответ Los Galácticos
Пеле это и есть Бразилия.
Сводить всю страну к человеку, который просто бегал по полю и пинал мяч?
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