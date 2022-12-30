Глава Европарламента: «Пеле был одним из величайших, если не величайшим. Он познакомил поколения с радостями футбола и показал миру, что нет слишком больших мечтаний»

Теги Сборная Бразилии по футболу Пеле Политика Футбол

Президент Европейского парламента выразила соболезнования в связи со смертью Пеле. 

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет. 

«Пеле был одним из величайших, если не величайшим. Он развлекал миллиарды, он познакомил поколения с радостями футбола и показал миру, что нет слишком больших мечтаний.

Европа вместе с Бразилией и всем миром скорбит по гиганту прекрасной игры. Пусть он покоится с миром 🇪🇺 🇧🇷» – написала Роберта Метсола. 

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1 комментарий

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Bashibuzuck
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Почему "если"? Он был ВЕЛИЧАЙШИЙ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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