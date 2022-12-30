Глава Европарламента: «Пеле был одним из величайших, если не величайшим. Он познакомил поколения с радостями футбола и показал миру, что нет слишком больших мечтаний»
Президент Европейского парламента выразила соболезнования в связи со смертью Пеле.
Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.
«Пеле был одним из величайших, если не величайшим. Он развлекал миллиарды, он познакомил поколения с радостями футбола и показал миру, что нет слишком больших мечтаний.
Европа вместе с Бразилией и всем миром скорбит по гиганту прекрасной игры. Пусть он покоится с миром 🇪🇺 🇧🇷» – написала Роберта Метсола.
Легендарность Пеле – в одном редком фото
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