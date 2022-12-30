Глава Европарламента: «Пеле был одним из величайших, если не величайшим. Он познакомил поколения с радостями футбола и показал миру, что нет слишком больших мечтаний»

Президент Европейского парламента выразила соболезнования в связи со смертью Пеле.

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Пеле был одним из величайших, если не величайшим. Он развлекал миллиарды, он познакомил поколения с радостями футбола и показал миру, что нет слишком больших мечтаний.

Европа вместе с Бразилией и всем миром скорбит по гиганту прекрасной игры. Пусть он покоится с миром 🇪🇺 🇧🇷» – написала Роберта Метсола.

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона